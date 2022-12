Email it

Un tribunal rechazó ayer variar la prisión preventiva al confeso asesino del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera.



Fausto Miguel Cruz quería que se le impusiera una garantía económica de dos millones de pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del país.



Sin embargo, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional entendieron que no han variado los presupuestos para que el imputado salga de la cárcel de Najayo, donde tiene seis meses recluido.



Los magistrados Rosalba Garib, Delio Germán y Teófilo Andújar tomaron la decisión tras conocer un recurso de apelación que presentó Cruz a la ratificación de la medida de coerción.



Un peligro



Durante la audiencia, el hijo de Jorge Mera, el diputado Orlando Jorge Villegas, dijo que el imputado es un peligro y que por lo tanto debería estar en prisión.



“Ese asesino es una amenaza para nuestra familia y la sociedad dominicana”, les indicó a los jueces mientras señalaba al imputado, a quien conoce desde hace años, pues era amigo de infancia de su padre.



El abogado de la familia de Jorge Mera, que es querellante en este caso, Miguel Valerio, manifestó que se trata de un hecho grave y que no han variado las circunstancias por las cuales se le impuso prisión preventiva al imputado.



En ese mismo sentido argumentó el Ministerio Público, que acusa a Cruz de asesinato, tenencia y uso ilegal de armas.



Cuando la jueza Garib, presidenta del tribunal, le preguntó a Cruz si quería declarar, este manifestó que no.



Fue el 11 de junio pasado cuando un tribunal dictó 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el imputado, que es acusado por el Ministerio Público de asesinato, tenencia y uso ilegal de armas.

La audiencia preliminar del caso se inicia en enero

El proceso por el asesinato del ministro Jorge Mera entrará en audiencia preliminar el 5 de enero próximo. El Ministerio Público presentó acusación formal contra Cruz hace casi un mes. En la documentación solicitaron apertura a juicio en contra del imputado y que se le mantenga la prisión preventiva. También pidieron el decomiso, entre otros objetos, de una pistola.