Que no se tenga certeza de que el expelotero David Ortiz fue mandando a matar por el presunto narcotraficante César Emilio Peralta, alias César el Abusador, solo confirma que las investigaciones realizadas durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez fueron correctas.



Así lo considera el equipo legal del exfuncionario, que ya había mostrado su rechazo cuando en marzo pasado salió publicado en un periódico estadounidense que las pesquisas privadas que mandó a realizar Ortiz arrojaron que este fue mandado a matar por el alegado narco, y no que fuera disparado por error como establecieron las autoridades dominicanas.



Ahora que el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira reveló a elCaribe que no han tenido acceso a los hallazgos privados debido a que los mismos no están plasmados de manera escrita y tampoco recibieron pruebas, el abogado Carlos Balcácer dijo que fue una irresponsabilidad de la Procuraduría no realizar una rueda de prensa para informar esto.



Le favorece a Jean Alain



Indicó que el órgano judicial no comunicó que la inexistencia de datos que avalen la teoría del investigador privado de Ortiz, ya que le favorece a Jean Alain Rodríguez, quien está implicado en el caso de corrupción denominado Medusa, por el que cumple prisión preventiva.



“Si la Procuraduría hace una rueda de prensa con el tema este, ¿qué va decir?, ¡ah, pero Jean Alain tuvo razón, porque estos son los verdaderos (culpables, los que fueron acusados), y como el tema de que fue un plan de César el Abusador no le conviene a Jean Alain, porque lo pinta de encubridor de César Emilio Peralta es bueno (para la Procuraduría) dejar la duda y no aclarar”, manifestó Balcácer.



El jurista, además, calificó de irresponsable al fiscal Espiñeira, quien tenía a su cargo los trámites para acceder a las indagatorias particulares. “Si él convoca una rueda de prensa diciéndole a la población que eso es mentira (el informe) … ¿por qué él no lo hace?, porque él es enemigo de Jean Alain y si dice eso beneficia a Jean Alain, a él le conviene la duda”, sostuvo.

“O David Ortiz mintió o le mintieron”

Sobre los hallazgos de Ed Davis, contratado para realizar la pesquisa privada, Balcácer entiende que existen dos escenarios. “O David Ortiz mintió o le mintieron a David Ortiz, una de las dos”, dijo. Recordó que en 2019, Ortiz dijo que la investigación particular no arrojó ningún resultado diferente a la de las autoridades dominicanas, y años después salió este informe.