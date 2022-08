Las autoridades del Ministerio Público no han tenido acceso a los hallazgos privados sobre el atentado a David Ortiz, debido a que los mismos no están plasmados de manera escrita ni tampoco recibieron pruebas de que el expelotero fue realmente mandando a matar por el presunto narcotraficante César Emilio Peralta, alias César el Abusador.



Así lo reveló a elCaribe el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, quien tenía a su cargo los trámites para acceder a los datos de las indagatorias particulares que mandó a realizar Ortiz con un investigador privado y que salieron a la luz en marzo pasado creando revuelo en el país debido a que contradecía a las autoridades dominicanas que han establecido que el exbeisbolista fue disparado por el error.



“El señor David Ortiz, según su representación legal en el país contactada por el Ministerio Público, no dispone de un informe escrito sobre investigaciones en torno al atentado en su contra realizadas por un excomisionado de la Policía de Boston y un exagente de la CIA, reseñadas por un diario estadounidense y citadas por los medios de prensa locales”, precisó Espiñeira Ceballos.



Al responder a las preguntas de este diario, vía el Departamento de Comunicaciones de la Procuraduría, el procurador adjunto fue claro en decir que los abogados de Ortiz indicaron que el informe que le presentaron los investigadores al expelotero fue de manera verbal y sin la inclusión de pruebas.



Al margen de esto, para este viernes se tiene previsto iniciar el juicio a los 13 acusados de disparar a Ortiz, quienes, de acuerdo al Ministerio Público, realmente querían matar a Sixto David Fernández, por órdenes de Víctor Hugo Gómez, un presunto socio del Cártel del Golfo, actualmente preso en el país, debido a viejas rencillas por narcotráfico.



El Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo es el apoderado para conocer el proceso judicial y ha intentado en varias ocasiones arrancar con el mismo, pero diversas situaciones lo han impedido.



Fue en marzo pasado, cuando se creía que la pesquisa privada que ordenó Ortiz sobre su atentando en junio del 2019 estaba cerrada, que el tema volvió a resurgir y los hallazgos encontrados por su investigador contradijeron no solo a las autoridades dominicanas, sino que también a él mismo, ya que después de que le dispararon dijo que la investigación del excomisionado de la Policía de Boston, Ed Davis, a quien contrató para tales fines, no arrojaron ningún resultado diferente a las que hicieron los fiscales.



Tres años después del atentado, la investigación a cargo de Ed Davis arrojó otra cosa: que el expelotero fue mandado a asesinar por el supuesto narcotraficante César Emilio Peralta, alias el Abusador, quien ahora está en prisión en Puerto Rico, por sentir que Ortiz le faltó el respeto.



La exclusiva sobre la investigación, que dicen se extendió unos seis meses, fue publicada el pasado marzo en el periódico estadounidense The Boston Globe. Luego de esto, tanto la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez como la de César Emilio Peralta, reaccionaron negativamente y cuestionaron la veracidad de estos resultados.