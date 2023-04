Solo tres personas faltan por responder a la imputación; ayer los exministros descalificaron a los testigos y los argumentos de la Pepca para la prisión

Este lunes concluiría el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo que hace el Ministerio Público contra los 20 implicados en la denominada operación Calamar.



Aunque de manera inicial la jueza del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, había dispuesto que ayer concluyeran todos los debates, tuvo que cambiar de parecer y recesar para las 10:00 de la mañana de hoy, debido a que la imputada Ana Linda Fernández de Paola, que tiene una condición delicada de salud, manifestó que no estaba en condiciones de continuar en la audiencia.



Tres personas están pendientes de hacer su defensa ante la jueza, Julián Omar Fernández, Ramón David Hernández y su esposa Yahaira Brito Encarnación, estos últimos, imputados por suplantación de identidad y falsificación para beneficiarse de libramientos de pagos que no les correspondían.



Una vez concluyan las defensas, el tribunal dará oportunidad para que se hagan contrarréplicas y, en caso de que así lo decidan, los imputados hagan una defensa material.



Testigos se contradicen



La defensa del excandidato a la presidencia y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, afirmó ayer que existe contradicción entre lo que dicen los testigos y lo que plantea el Ministerio Público en contra de su defendido.



En su imputación, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirma que Castillo se benefició de la supuesta mafia que obtuvo recursos a través de pagos por deuda pública de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y las eexpropiaciones de terrenos.



Al concluir la presentación de defensa en la que piden que se le otorgue la libertad pura y simple o aplicarle una medida de coerción menos gravosa que la prisión preventiva, los abogados dijeron que los testigos han puesto en evidencia que el entramado, si realmente existiera, no habría comenzado para la precampaña en 2019.



Nassef Perdomo explicó que el Ministerio Público dice que todo este presunto entramado fue con objeto de que Gonzalo tuviera éxito en su campaña pre y electoral, sin embargo, “estas mismas personas dicen que esto empezó en el 2013, 2015, 2016, cuando Gonzalo Castillo ni siquiera soñaba con ser el candidato a la presidencia”.



Considera que el órgano investigado tiene un problema porque las cosas que los imputados que se han declarado culpables, han pasado a denunciar, “son con fechas muy anteriores a la participación de Gonzalo Castillo en la precampaña y en la campaña electoral”.



Explicó que Gonzalo sabía que estaba siendo investigado desde hace dos años y las veces que salió del país, notificó al órgano investigador, por lo que considera que él no presenta peligro de fuga.



De su lado, Laura Acosta afirmó que en las acusaciones referentes a supuesta entrega de dinero en efectivo, ellos como defensa, presentaron un video que desmiente lo dicho por uno de los testigos del caso.



Donald Guerrero



Eduardo Núñez, abogado del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo que las declaraciones de culpabilidad de 10 imputados durante la vista del viernes, en nada afectan a su cliente.



Sostuvo que solo Oscar Chalas Guerrero, exdirector de Casinos y Juego de Azar de Hacienda, implicó a Guerrero como parte del alegado entramado que habría distraído del erario más de 19 mil millones de pesos, enfatizando que ese imputado fue destituido de la institución por irregularidades.



“Esa persona fue un funcionario destituido por Donald Guerrero cuando este era director de Casinos en el Ministerio por irregularidades en sus funciones”, precisó Núñez.



El jurista cuestionó el valor probatorio de los acuerdo del Ministerio Público y los imputados para que se les varíe la solicitud de prisión preventiva por una medida de coerción menos gravosa.



Peralta



Los abogados Emery Colomby Rodríguez y Santiago Rodríguez, quienes encabezan la defensa técnica del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, solicitaron la puesta en libertad inmediata de su cliente por considerar que no se presentó evidencia suficiente para solicitar prisión preventiva en su contra.



Señalaron que Peralta está dispuesto a presentarse a todos los actos del procedimiento para mantener su estado de inocencia.



Aseguraron que el órgano acusador no presentó pruebas documentales en contra de José Ramón Peralta y ninguno de los querellantes y actores civiles accionó en su contra.



“El testimonio de delatores culpables y un condenado (Bolívar Ventura, Ramón Emilio Jiménez y Francisco Pagán) no son suficientes, porque no vinculan al exfuncionario peledeísta en ninguno de los hechos narrados en la solicitud de medida de coerción”, afirmaron.



Dijeron que presentaron más de 100 presupuestos de arraigos personales, sociales y comerciales.

Camacho dice defensa de imputados fue aérea

Wilson Camacho, director de la Pepca, dijo que las defensas se mantuvieron haciendo defensas aéreas, sobrevolaron, y sin aterrizar en el caso. Reiteró que el pedido de prisión preventiva está justificado en la gravedad de los hechos, los daños que deben ser resarcidos, así como el hecho de que varios de los imputados infiltraron la investigación con la intención de afectarla. “Varios de los imputados infiltraron la investigación del Ministerio Público y mostraron la intención de afectar la investigación, incluso realizaron actividades de perfilamiento de jueces”.