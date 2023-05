La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificó ayer las sentencias que emitió el tribunal de primera instancia contra tres de los vinculados en el caso Odebrecht.



Los procesados fueron acusados de recibir dinero de los US$92 millones de sobornos que admitió haber hecho en el país la empresa constructora Odebrecht.



El tribunal ratificó la condena de 8 años de prisión al empresario Ángel Rondón Rijo, y los cincos años de cárcel para al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, mientras que confirmó la absolución del abogado Conrado Pittaluga.



El Ministerio Público apeló la decisión en torno a Díaz Rúa y Pittaluga, y buscaba que ambos sean condenados a 10 y siete años, respectivamente.



En tanto que, Rondón buscaba que la corte anulara la sentencia de ocho en su contra, lo mismo que Díaz Rúa, que pretendía su absorción.



La ratificación de condenas fue decidida por los jueces de la Tercera Sala, compuesta por los magistrados Pedro Sánchez (presidente), Daniel Nolasco y Nancy Joaquín.



Califica “como una vergüenza”



El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, calificó como “una vergüenza” la sentencia de la Tercera Sala de Apelación que le ratificó la condena de 8 años de prisión.



“A mí solamente me queda decir que yo demostré ahí claramente que deposité desde el primer momento todas las pruebas del tema de mis declaraciones juradas. Esto es una decisión que es una vergüenza, eso quiere decir que definitivamente aquí no hay ley”, expresó el ex funcionario.



La defensa del Díaz Rúa expresó que agotará el próximo recurso que es el de Casación, en busca de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ), anule la sentencia.



Víctor Díaz Rúa fue condenado por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por su vinculación en el pago de los US$92 millones de sobornos que admitió haber hecho en el país la empresa Odebrecht.



Luego de la condena impuesta por este tribunal, el imputado acudió a la Corte de Apelación buscando que la decisión de las juezas fuera revocada. Sin embargo, la sentencia fue ratificada este viernes por el tribunal de alzada.



Ahora van a acudir a la última instancia (Suprema Corte de Justicia), donde demostrarían que el imputado no cogió dinero por sobornos de la empresa Odebrecht.

MP irá casación en busca de condena de Pittaluga

José Miguel Marmolejos, representante del Ministerio Público, sostuvo que interpondrán un recurso de casación en busca de que la Suprema Corte de Justicia condene al abogado Conrado Pittaluga. “Nuestra tesis está probada, de que el imputado Pittaluga cometió el delito de complicidad en sobornos, así como lavado de activos y en cuanto a este imputado nosotros vamos a ir a la próxima etapa de este proceso”, argumentó el fiscal.