Que los jueces emitan sentencias más claras y que los periodistas se formen en temas judiciales, son los restos que a los actualmente se enfrenta la comunicación judicial en el país.

Así lo expresaron ayer jueces y periodistas durante el seminario internacional »Retos de la Comunicación Judicial en el Siglo XXI». El acto fue realizado por el Poder Judicial con el objetivo de propiciar un espacio de discusión que contribuya potenciar el tema desde la óptica de los distintos actores relacionados con el sistema de justicia.

Para el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega Polanco la comunicación judicial tiene el reto de hacerse más entendible y cercana a la comunidad, en procura de ser más confiable cada día.

“Que la gente entienda las resoluciones. Que entienda que lo que el juez decidió es lo que dentro de su formación académica y ética entendió jurídicamente justo. El primer comunicador es el juez”, dijo.

Periodistas deben formarse en comunicación judicial

El magistrado precisó que los periodistas que cubren la fuente judicial deben conocer el derecho y formarse en temas relacionados al área, para que pueda traducir correctamente, pues “siempre habrá algo que la gente llana no va a entender del derecho”.

“En este sistema actual de tanta complejidades, un comunicador que no entienda el derecho lo que a ser es a desinformar porque va a confundir los términos”, sostuvo.

Por igual, Ortega Polanco consideró que los abogados deben especializarse en comunicación para no desinformar a las personas. “Hay muchos abogados que van a la comunicación. Pero deben de formarse porque si no va a invadir una zona que no conocen y van a desinformar también”, añadió.

Desde la óptica de los medios

En ese mismo sentido opinó la directora de CDN, canal 37, Alba Nely Familia, quien precisó que los jueces de las distintas áreas deben emitir las sentencias más entendibles para que sean de fácil compresión. Dijo que los fallos de los magistrados contienen aspectos muy técnicos.

Familia indicó que con esto, tanto los periodistas como la población podrían comprender más las decisiones de los tribunales.

En cuanto al rol de los periodistas, la también directora de CDN Radio manifestó que el desafío es la capacitación continua.

“Tenemos que conocer la estructura de los tribunales, como piensan los jueces, conocer que son independientes”, expuso.

A su entender, es responsabilidad de ambos sectores informar mejor a la población.

Participaron expositores internacionales en comunicación judicial

En estuvo dirigido a periodistas, académicos, abogados y jueces. En el acto participó como expositor Leonardo Altamirano, encargado de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia. Es también coordinador del Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil del Poder Judicial de Córdoba, Argentina.

Por igual, habló Kevin Lehmann, presidente de Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial (Juscom).