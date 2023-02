Email it

El director nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, manifestó que las cárceles dominicanas tiene un problema gravísimo de hacinamiento en un 70%, esto por la cantidad considerable de prisión preventiva.



”Hay una cantidad considerable de personas privadas de libertad que padecen enfermedades terminales, es muy lamentable que el estado, el gobierno, disponga de millones y miles de pesos y no podamos humanizar a 26,000 privados de libertad”, destacó.



Santos manifestó que los procesos pueden llegar a soluciones alternas antes de ser judicializadas, humanizar el sistema de justicia.



“Muchos fiscales y fiscalías barriales no están haciendo caso a los discursos que ha emitido la Procuradora General de la República en el sentido de las medidas alternas de soluciones del conflicto, en el sentido de no judicializar todos los casos”, resaltó. Dijo que más del 40% de los privados de libertad está durmiendo en el piso.