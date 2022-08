El abogado Ángel Lockward aseguró que la resolución de la Jueza Kenya Romero No. 17-02-2022 que ha circulado en los últimos días en los medios de comunicación se basa en un “Informe de Auditoría” que ha sido declarado falso por el Contralor.



El jurista restó credibilidad al listado de 209 personas, que lo incluye a él, contra quienes el Ministerio Público solicitó a un juez la autorización para la obtención de un informe financiero respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.



De acuerdo a Lockward, el Contralor ha dicho por escrito al tribunal que no había visto, ni firmado, ni tramitado dicho informe.



Manifestó que la jueza establece que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dice “estar apoderado de un informe”, algo que ya sabe que no es cierto, según el Contralor.



También recordó que por el uso de documentos falsos para obtener decisiones judiciales hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia desestimó una imputación y la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo condenó a un fiscal que obtuvo la decisión judicial al pago de RD$ 2.0 millones.

“El uso de un documento falso, corrompe toda la diligencia judicial que se haga con la resolución, los demás documentos que la integran, hasta donde puedo ver, son normales de lícito comercio, en relación con los casos que manejó mi oficina”, expresó Lockward.



El jurista expresó que no conoce a los exfuncionarios que menciona la resolución emitida por la jueza Romero y recordó que el abogado que más pleitos llevó en contra del Gobierno del ex presidente Danilo Medina fue él.



Lockward dijo que nadie duda que haciendo uso de una cifra escandalosa como lo es 19 mil millones de pesos supuestamente defraudado, se asombre a la opinión pública y se monte cualquier día un aparataje policial.