Un juez impuso ayer tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de matar al joven Nathanael González Belén, cuyo cadáver fue encontrado en estado de descomposición, dentro de un vehículo estacionado en un hospital.



Juan Oriel Aquino Polanco, alias El Gordo, deberá cumplir la medida de coerción en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, por disposición del juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo, Hamlet Paulino.



El magistrado tomó la decisión tras conocer la audiencia en donde la Fiscalía presentó los cargos contra Aquino Polanco, a quien acusan de asesinato.



De acuerdo a lo explicado por los abogados de la familia de Nathanael, quien vendía televisores, este había pagado por una mercancía y el imputado, junto a otros no apresados, no se lo entregaron, y decidieron matarlo.



Al hablar con la prensa, el abogado Willy Joel Martínez dijo que hay otros involucrados en el caso, a los que no identificó. “Hay otros que están prófugos de la justicia, entonces se está haciendo una investigación, pero es un caso complejo, que llevan muchas fases de investigación, por eso en su momento se le dará a la prensa informaciones de este caso”, sostuvo.



De su lado, los parientes de Nathanael exigieron que se haga justicia. “Lo despojaron de su vida humana, de su dignidad humana, porque lo mataron y lo tiraron como un perro, y eso es lo que nos duele a nosotros… queremos justicia”, expresó Danny Polanco, tía del joven.



Nathanael González Belén fue reportado desaparecido el julio pasado y días después su cadáver fue encontrado amordazado y amarrado, en estado de descomposición, dentro de un vehículo estacionado en el parqueo del Hospital Hugo Mendoza, en Santo Domingo Norte.



Por el caso, las autoridades activaron la búsqueda de otro hombre solo identificado como Cherokee.