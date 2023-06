Email it

La jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, emitió este miércoles orden de arresto contra Elizabeth Silverio, por ejercer la medicina en el país sin un exequátur como establece la Ley 42-01 y por instalar un centro sin estar acreditado por Salud Pública.

La información fue confirmada por las autoridades del Poder Judicial.

El Ministerio de Salud Pública depositó el pasado 24 de mayo la querella ante la Fiscalía Especializada de la Salud en contra de la supuesta neurocientífica.

Así lo informó el consultor jurídico de ese ministerio, Luis Manuel Tolentino, al indicar que han accionado conforme a lo que tiene que ver con la salud y la habilitación de los servicios médicos, ya que esta laboraba sin un título, mientras que en el caso de educación deben intervenir otras instancias.

Elizabeth Silverio admitió en un programa de televisión que no tiene títulos profesionales avalados en el país, ni tampoco exequátur. Expresó que ha sido sometida «al escarnio público, sin derecho a la palabra».

«Lo primero que se me levanta es una acusación, señalándome de usurpar un exequátur que no es mío, de una persona que supuestamente tiene mi mismo nombre que es médico, y yo muestro los documentos ahora de que yo no tengo exequátur, lo que sale del centro Kogland sale con un exequátur de los psicólogos nuestros avalado por la MESCyT», expresó Silverio