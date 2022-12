Los actores del sistema judicial pasarán mucho tiempo dentro de los juzgados para conocer varios procesos

Una agenda agitada en los tribunales, cambios en las diferentes fiscalías, la posible salida de prisión de los imputados en casos mediáticos y hasta nuevos casos de corrupción es el escenario que se vislumbra para el año venidero.



Los jueces, fiscales, abogados privados y defensores públicos pasarán mucho tiempo dentro de las salas de audiencias conociendo la preliminar de los casos Coral, Pulpo, Medusa, Falcón, Discovery y el de la muerte del ministro Orlando Jorge Mera. Como también, el juicio de fondo del fraude en la Lotería y las apelaciones de los casos Odebrecht, Tucano y Los Tres Brazos.



Enero será fuerte, pues se tiene previsto que desde los primeros días de este mes continúen con la audiencia seguida a Alexis Medina y los demás imputados en el caso Pulpo, y a Adán Cáceres y a los acusados en el caso Coral, cuyas vistas se conocen los lunes y viernes.



Desde ya el juez Deiby Peguero ha “apurado el paso”, para que la audiencia del caso Pulpo no se retrase y pueda tener una decisión de si envía o no a juicio de fondo a los imputados antes de que se acabe el 2023.

En los mismos pasos está la magistrada Yanibet Rivas con el caso Coral, que luego de superar varios incidentes pudo iniciar la preliminar y se encuentran en la fase de lectura de la acusación. También debe determinar si el caso pasa a la siguiente etapa.

Para el día 5 de enero, otro juzgado de instrucción tiene previsto iniciar la audiencia preliminar por la muerte del ministro Orlando Jorge Mera, en cuyo caso está acusado de asesinato Fausto Miguel Cruz, que cumple prisión preventiva por este hecho.



Los casos viejos vuelven



Más de una semana después, le tocará a un tribunal de alzada conocer la apelación por los sobornos de Odebrecht, en el que el Ministerio Público solicita que se aumente la condena de cinco a 10 años de prisión para el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, y que se condene al abogado Conrado Pittaluga, absuelto en primera instancia.



Por igual, el empresario Ángel Rondón, quien fungía como representante comercial de la compañía brasileña, apeló al fallo que lo sentenció a ocho años de cárcel.



Como este, otros viejos casos de corrupción volverán a los tribunales este año en el que el Ministerio Público buscará revocar las sentencias que favorecieron a los imputados con absoluciones y autos de no ha lugar.



El proceso judicial por los sobornos para la compra de los aviones Super Tucano será conocido por la Primera Sala Penal de la Corte. Los imputados en este caso fueron absueltos en primera instancia.



Mientras que se tiene previsto que toda la documentación del caso Los Tres Brazos llegue pronto a la Corte para que se pueda conocer la apelación en la que los fiscales quieren que se anule el fallo que liberó a los imputados de ir a un juicio de fondo.



Durante el 2023, también seguirá conociendo el juicio por el fraude en la Lotería Nacional, donde está como principal implicado Luis Dicent, el exadministrador de la entidad. El juicio, en el que las juezas del Segundo Tribunal Colegiado determinarán si los 10 imputados son condenados o absueltos, empezó esta semana sin ningún tipo de contratiempos.



Para febrero, en la agenda judicial está pautado el inicio de la audiencia preliminar del caso Medusa. El viernes 24 de ese mes, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, y los demás implicados, se presentarán ante el juez Amauri Martínez, quien decidirá si el caso pasa a juicio de fondo.



Cuatro días después, se revisará la medida de coerción a los imputados de trata personas con fines de explotación sexual, cuyo proceso fue llamado Cattleya.



Igualmente, en el año próximo a los fiscales de Santiago “les tocara lo suyo”, pues deberán presentar la acusación formal del caso por cibercrimen y estafa electrónica denominado Discovery. Y tiene que conocerse la preliminar de Falcón, que es un proceso judicial por lavado de activos del narcotráfico.



En 2023 podría definirse la situación final de los procesos judiciales antes mencionados. El destino de los imputados que cumplen 18 meses en prisión preventiva también podría cambiar.



Uno de ellos es el exprocurador Jean Alain Rodríguez, cuya defensa adelantó que solicitará el cese de la medida de coerción con el objetivo de correr con la misma suerte que Alexis Medina y Adán Cáceres, a quienes este año se les varió la prisión tras cumplir año y medio recluidos en Najayo.



Siguen investigaciones



Por otro lado, si la Procuraduría termina con algunas de las 500 investigaciones por corrupción que tienen en curso, el panorama se intensificará con nuevos sometimientos.



Una de estas investigaciones, es la de Donald Guerrero, exministro de Hacienda, por presuntamente desfalcar al Estado. Durante este año se habló mucho de esto. La pesquisa es por libramientos fraudulentos a terceros por más de 12 mil millones de pesos en Hacienda.



Sobre las investigaciones la fiscal Yeni Berenice Reynoso dijo que no van a detenerse a pesar de las presiones.

Expectativas en el Poder Judicial y las fiscalías

El próximo año se llevará a cabo un concurso de oposición para elegir a quienes dirigirán las fiscalías a nivel general. Esto podría generar cambios en estas dependencias del Ministerio Público, pues los actuales titulares están siendo evaluados para determinar su permanencia en los cargos o si deben ser sustituidos. Hablando del otro lado de la justicia, para el 2023, en el Poder Judicial estarán enfocados en la terminación y remodelación de palacios de justicia y en desjudicializar procesos administrativos para descongestionar los tribunales. Sobre las edificaciones, el presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, dijo que están trabajando para construir otros palacios de justicia en la provincia de Santo Domingo, que es el departamento judicial con más habitantes del país, y que no cuentan con los edificios suficientes para suplir la demanda.