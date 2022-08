Email it

Desde el año pasado, los fiscales anticorrupción están investigando una serie de irregularidades que se habrían dado en el sector eléctrico, que involucra a un hermano y tres cuñados del expresidente Danilo Medina, sin que hasta el momento se haya producido algún sometimiento.



Durante su discurso, el pasado martes, por cumplir dos años de gobierno, el presidente de la República, Luis Abinader, trajo a la memoria que el Ministerio Público se encuentra indagando lo realizado en las empresas distribuidoras de electricidad durante las gestiones pasadas.



“En el pasado se invirtieron miles de millones de pesos en la compra de medidores y transformadores, de redes, cables y accesorios, pero no hay constancia de que la mayor parte de tales materiales y equipos hayan entrado a los inventarios de las empresas, razón por la cual ya hay una investigación a cargo del Ministerio Público sobre las gestiones pasadas de las distribuidoras”, manifestó el mandatario en su alocución.



Hace un año y dos meses



Fue en junio del 2021, que el Estado presentó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) una querella penal con constitución en actor civil en contra Alexis Medina, Luis de León Núñez, Maxi Montilla y Alexander Montilla, hermano y cuñados del expresidente Medina, respectivamente, y otras personas por supuestamente pertenecer a un entramado criminal que habría estafado al Estado por más de RD$ 20,000 millones.



Lo que se ha sabido hasta el momento es que el titular de la Pepca, Wilson Camacho, y su equipo siguen investigando la alegada mafia entre pasados incumbentes de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las Empresas Distribuidoras de Electricidad y empresarios del sector.



Al ser consultado por elCaribe, Camacho indicó que no darán detalles de la pesquisa debido a que la misma está abierta y no ha sido llevada a los tribunales.



Hace un año, el fiscal anticorrupción, haciendo referencia a Maxi Montilla, a quien para ese entonces un tribunal le mantuvo sus cuentas congeladas debido a la investigación, dijo que las indagatorias estaban “avanzadas”.



“Nuestras investigaciones siguen un ciclo, en la medida en que ese ciclo se cumpla, que nosotros estemos en condición de afirmar una vez más que tenemos un caso blindado, entonces en esa proporción estaremos presentándolo ante los tribunales”, precisó al responder a la prensa en agosto del 2021.

Esta pesquisa está ligada con el caso Pulpo

Estas indagatorias están relacionadas con el caso de corrupción denominado Pulpo, donde está como principal implicado Alexis Medina, y en el que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (Edeeste) figura como víctima, querellante y actor civil. Este proceso se encuentra ya en audiencia preliminar. En este expediente, la Pepca indica que Montilla y De León Núñez (exadministrador general de Edeeste) son investigados.