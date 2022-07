Email it

Los cuatro hombres acusados de robar, torturar y matar al joven Frederik Pérez fueron ayer enviados a prisión donde estarán recluidos mientras se conozca su proceso judicial.



Ayer, la jueza Cecilia Toribio, impuso la referida medida de coerción a Argenis Morillo (El Rubito), de 19 años, quien es el principal imputado, y Cristofer Arredondo (El Prota), de 20; quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.



Mientras que envió a Jeremy Rodríguez (Mono Plata), de 20 años; y Reinaldo García (Danyer) a la Penitenciaría Nacional de La Victoria.



De acuerdo a lo informado, el Ministerio Público había solicitado a la jueza Toribio, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que impusiera la prisión por un espacio de 18 meses, sin embargo, la magistrada lo dispuso por seis meses.



Además, la jueza declaró el caso de tramitación compleja.



Dice es inocente y puede ser testigo



Al finalizar la audiencia, que no se extendió por mucho tiempo, el abogado de Cristofer Arredondo aseguró que hay “una posibilidad no muy lejana de que sea sacado del caso” y ser utilizado como un testigo del proceso.



“En el caso de Cristofer, él es inocente, lo vincularon porque le llevaron un vehículo (del joven Frederik para venderlo) en su desconocimiento, acogió la conversación con la persona que le llevó el vehículo y por eso fue incluido en el expediente”, dijo Mayonabanex Ferreras.



Según el Ministerio Público, los imputados, junto a una menor de edad de 16 años, (que fue sometida la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes), se asociaron y planificaron todo un plan para poder robarle a Frederik Pérez, y no conforme con esto decidieron quitarle la vida sin piedad alguna.

Las acusaciones contra los imputados

Los imputados son acusados por el Ministerio Público de asesinato, actos de tortura y barbarie, robo y porte ilegal de arma. De acuerdo al expediente acusatorio, fue Argenis Morillo quien se contactó con la víctima vía una aplicación de citas en la que pactaron un encuentro romántico en un apartamento, donde le quitaron todas sus pertenencias y luego lo mataron.