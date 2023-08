Email it

Motivos políticos fueron las razones que motivaron al Ministerio Público a realizar investigaciones y acusaciones en contra de la familia López Pilarte, de supuestamente formar parte de un elaborado esquema de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas.



De esta manera piensa la diputada Rosa Pilarte y su esposo, el empresario Miguel Arturo (Miky) López, al reafirmar su disposición de presentar en los tribunales las pruebas necesarias para demostrar su presunta inocencia. La pareja fue entrevistada en exclusiva en el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes que se transmite cada domingo por CDN, canal 37.



En su intervención, Miky López, quien argumenta que las autoridades no han logrado demostrar su vínculo con el narcotráfico y sólo enfrenta cargos de evasión de impuestos, explicó que detrás de la inculpación primó la intención política en el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, “que apadrinó esa actuación con la Procuraduría Fiscal de La Vega”.



Cree que esa fue la razón del allanamiento en 2020, “unos días antes de las elecciones, un domingo para amanecer lunes, que pasaba el entonces presidente de la República en una caravana por La Vega”. De igual forma, su abogado sostiene que el expediente fue confeccionado durante la gestión anterior de la Procuraduría, con claras connotaciones políticas.



De su lado, Rosa Pilarte manifestó que desde que aceptó la candidatura a diputada que le ofreció el Partido Revolucionario Moderno (PRM) vive “un infierno”.“Fue a partir de que aceptamos esta candidatura, que estos tres años han sido un infierno. Vamos a decirlo: en la familia mía no hay descanso después que asumimos este reto”, afirmó.



Entiende que hubo un objetivo claro para aquella época; restarle votos al presidente Luis Abinader.



Ese fue el motivo -de acuerdo a la congresista- del allanamiento, la confección del expediente, el apresamiento de su esposo y de sus hijos, y su involucramiento en un expediente de lavado, narcotráfico y evasión de impuestos.



Cuestionada sobre el porqué -si así fuera- no se ha resuelto el caso, y tres años después, en esta gestión de gobierno, el Ministerio Público la imputada y deja abierto el expediente contra su familia, dijo que en realidad “no sabe”. “Solamente yo como persona, entiendo que cada vez que hay un evento importante político nos atacan todavía más (…), ahí es que recibimos mayores ataques”, justificó la congresista, quien se indicó sentirse “como el que lo están persiguiendo”.



López “no recuerda” monto de su patrimonio; denuncia robo



Miky López reveló que “no recuerda” a cuánto asciende su patrimonio ni el monto de las cuentas congeladas por el Ministerio Público, sin embargo, denunció que “hubo un pillaje en” su casa cuando fue allanada y que le robaron alrededor de dos millones de pesos. Señaló que de dos millones y algo de pesos, dejaron unos RD$ 600 mil.



Acusa a la familia de lavado de activos



El Ministerio Público acusa a la familia López Pilarte de lavado de activos producto del narcotráfico así como pertenecer a una supuesta red, cuyo cabecilla es su esposo Micky López. Según el expediente del órgano acusador, la diputada Rosa Pilarte es miembro activa en el circuito de lavado de activos de la organización criminal y tuvo el rol de contribuir con la colocación en el sistema financiero nacional la suma de 4,418 millones de pesos. Los jóvenes José Miguel y Miguel Arturo, hijos de la pareja de esposos, también son imputados.