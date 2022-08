Luego de que un juez le ratificara la prisión preventiva, ayer el exfuncionario Fernando Rosa, imputado en el caso Pulpo, manifestó que “la justicia debe revisarse” ya que se le están “violando sus derechos”.



“Tiene que revisarse la justicia son 21 meses que yo tengo (en prisión preventiva), se está violando la ley y la Constitución de la República… se están violando los derechos fundamentales”, expresó Rosa haciendo referencia a que tiene casi dos años guardando prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.



Ayer, el juez Deiby Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, al conocer la revisión de la medida de coerción, consideró que no existen motivos para que Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), salga de prisión, a donde llegó en diciembre del 2020.

Es la segunda vez que el juez Peguero le ratifica la prisión preventiva Al respecto, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que el imputado no presentó presupuestos para que se la variara la medida de coerción por una menos gravosa.



“No hay razón jurídica para que la medida de coerción sea variada”, indicó el fiscal anticorrupción al hablar con la prensa.



En mayo pasado, el juez Peguero le mantuvo la prisión preventiva a Rosa, que le había manifestado al magistrado que es hipertenso y diabético, y que en caso de que lo sacarán de la cárcel no se fugaría y se presentaría a todos los actos del proceso.



En esa ocasión le dijo que está sufriendo una condena anticipada, ya que, agregó, no tiene nada que ver con los actos de corrupción que dice el Ministerio Público cometió junto a Alexis Medina y los demás imputados en el caso Pulpo para estafar al Estado con miles de millones de pesos. Por otro lado, el próximo 29 de agosto, el juez Peguero tiene previsto iniciar con audiencia preliminar de este caso, donde hay 27 personas y 21 empresas acusadas.