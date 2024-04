El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, aboga por una nueva legislación que regule el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la República Dominicana.



De acuerdo con el representante de la entidad cívica, aunque el país cuenta con diversos instrumentos normativos como las leyes de protección de datos personales (Ley 172-13) y sobre crímenes y delitos de alta tecnología (Ley 53-07), las cuales podrían hacer resistencia a desafíos como la estafa que se gestan en el seno de la IA, las legislaciones han devenido en “obsoletas” frente a nuevos delitos como el sextortion (extorsión sexual) y el happy slapping (grabación de una agresión física, verbal o sexual y su difusión online).



Esto debido a que no ponderan el tratamiento vertiginoso que la inteligencia artificial maneja en la actualidad.



Castaños Guzmán ve necesario que la nueva legislación pondere como principios normativos siete puntos, que son: la legalidad; el consentimiento; la seguridad; mecanismos de protección; recursos ante violaciones de derechos; definición de obligaciones usuarios/proveedores; y finalidad en el uso de la IA.



El representante de la Finjus ofreció las declaraciones al participar como orador invitado en el panel “Innovación legislativa en la era digital: un diálogo sobre inteligencia artificial”, en el que cinco expositores (incluido él) y sus relatores abordaron los temas de desarrollo, importancia, aplicación y protección de datos en la inteligencia artificial. Actividad encabezada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.



Al disertar sobre el tema “Protección de datos, privacidad y legislación oportuna en línea con la Unesco”, el vicepresidente ejecutivo de la institución no partidista dijo que vivimos un momento especial que requiere reformas continuas en nuestra legislación como respuesta a un mundo global que evoluciona en la forma de manipular los datos que suministran los usuarios.



Pilares para diseñar normativas que mejoren gestión y gobernanza de IA



El consentimiento no informado; ciberataques; y responsabilidad y privacidad son las tres secciones que la Finjus considera deben ponderarse como pilares integrales para diseñar normativas que mejoren la gestión y la gobernanza de la IA, siguiendo los estándares promovidos por la Unesco.



Sobre el consentimiento no informado, considera que debe sancionarse el lenguaje ambiguo que los desarrolladores o proveedores proporcionen a los usuarios para que estos estén conscientes de la finalidad del uso de su información.



En cuanto a los ciberataques, dice que la forma en la que se crean nuevos tipos delictivos en redes informáticas es exponencial, “creando afectaciones tanto para las comunidades sensibles y vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, como para la comunidad en general”.



Mientras, en la sección de la responsabilidad y privacidad, considera que deben determinarse con precisión las responsabilidades, usos y obligaciones de los usuarios y la información que comparten.



La actividad



El panel “Innovación legislativa en la era digital: un diálogo sobre inteligencia artificial”, fue coordinado por la Dirección de Recursos Humanos del Senado junto a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y la Cultura (OEI), representada por Catalina Andújar, directora del Capítulo República Dominicana.



La actividad fue realizada en el auditorio del órgano legislativo.

Durante el discurso inaugural en el panel sobre la IA, el presidente del Senado resaltó la responsabilidad de ese órgano de crear y modificar leyes para regular las actividades digitales, fomentar la innovación y la competitividad tecnológica, pero también respetar los valores y derechos fundamentales. “Tenemos la encomienda constitucional de proteger datos, garantizar la privacidad, cuidar el uso ético de las informaciones, promover la ciberseguridad, los derechos digitales, la libertad de expresión en línea, el acceso a la información y la neutralidad de la red”, subrayó Ricardo de los Santos. Dijo que la velocidad vertiginosa de los cambios en la tecnología y sus complejidades técnicas, dificultan el proceso legislativo, concepto de territorialidad de la ley, y la quiebra ante la era digital, porque el internet no conoce fronteras. Además de Castaños Guzmán, en el panel expusieron César Moliné Rodríguez, director de Ciberseguridad, que abordó aspectos de “Gobernanza e IA en la Administración Pública e Infraestructura Tecnológica”; Ian Manuel Franjul, expuso sobre “La IA aplicada para la mejora y el avance del talento humano más I+A+D”; Pablo Mella, habló sobre la “Ética en la aplicación y uso de la Inteligencia Artificial”; y Darwin Castillo, con su ponencia “La IA y su impacto en los sectores productivos y las alianzas públicos privadas”.