Desde hace años, los fiscales dominicanos están demandando una serie de reivindicaciones, que van desde un seguro médico digno hasta respeto por parte de agentes del orden, sin que hasta el momento se le hayan dado respuestas, mientras se enfrentan a problemas de salud, financieros y de seguridad.



Es una situación que se ha venido agravando con el tiempo y ha generado que la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom) convoque a protestas. Ayer, se tenía previsto realizar un paro de labores que luego fue suspendido a los fines de que el Consejo Superior del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República contesten los reclamos en un corto plazo.



El tema del seguro médico es uno de los más preocupantes, indicó a elCaribe el fiscal Francisco Rodríguez, coordinador general de FiscalDom, quien expresó que producto del estrés que genera esta función, muchos colegas se han enfermado y otros han fallecido, uno de ellos esta semana producto de un infarto.



Planes salud y retiro inservibles



Buscan que la cobertura del seguro sea aumentado. “Tenemos un seguro de salud que no sirve prácticamente para muchas cosas, no sirve ni siquiera para cubrir un internamiento completo en una clínica decente, puesto que es muy limitada la cobertura”, precisó Rodríguez.



A esto se le suma, que el plan de retiro de los fiscales “no da ni siquiera para los medicamentos”. Por tal razón, solicitan que se apruebe un plan de retiro, pensiones y jubilaciones acorde a la situación actual.



Otro asunto que les afecta, son las agresiones que dice Rodríguez están sufriendo los fiscales en las diferentes provincias por parte de policiales y militares. Puso como ejemplo que hace dos días dos miembros del Ministerio Público fueron atropellados por agentes, en detrimento de su función.



Aquí entra otro tema de precaución para FiscalDom y es la asignación de armas de fuego para los fiscales que no cuentan con seguridad, debido a que este beneficio solo lo tienen los titulares de fiscalías o direcciones especializadas.



“Un fiscal que está detrás del crimen organizado, que está expuesto, no puede andar desarmado, como no anda desarmado ningún militar ni policía”, sostuvo.



En cuanto al salario, el fiscal Rodríguez explicó a este diario que los bajos sueldos han provocado que muchos fiscales renuncien. Precisó que antes ganaban igual que los jueces pero que en un momento de inflexión, los miembros del Ministerio Público “se quedaron atrás”.

Dice debe asignarse mayor monto a la PGR

Además, FiscalDom demandan que le sean asignados placas oficiales a los fiscales como también pasaportes especiales, lo cual, aseguró Rodríguez está consignado en la ley. Para esto y lo anterior, indicó que el Poder Ejecutivo debe asignar una mayor partida presupuestaria a la Procuraduría General de la República (PGR) para que cumpla con los mandatos de la Constitución y se fortalezca la independencia del Ministerio Público.