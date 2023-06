Email it

La Altagracia, RD.- La Fiscalía de Higüey emitió un comunicado sobre el hecho en que estuvo involucrada una fiscal, quien fue detenida por agentes de la Policía Nacional por desplazarse en un vehículo marca Sonata, de color gris, sin placa y sin documentos.

La entidad indica que Carol Darisel Morla venía de trabajar cuando los uniformados la detuvieron y amenazaron con armas largas en mano, por lo que decidió acudir al destacamento de la Policía de Higüey donde, en vez de ser protegida, fue supuestamente humillada y maltratada.

En un video se muestra a la fiscal discutir con los miembros del orden, quienes en todo momento mantuvieron la calma, mientras que la representante del Ministerio Público se mostraba de manera hostil.

En la grabación también se observa a la funcionaria judicial estacionar el vehículo a la entrada del cuartel policial, obstruyendo el acceso. Además, la fiscal procedió a comunicarse con la titular para dar su versión e informar que estaba siendo apresada y esposada en el destacamento.

Comunicado del ministerio público de Higuey recrimina Policia Nacional por detener fiscal conducía vehículo sin placa. pic.twitter.com/ulRr5STIMR — Julissa Cèspedes (@JulissaCes) June 18, 2023

Comunicado Integro

Es por ello, que no debemos pasar por alto el caso ocurrido en la noche de ayer 15-06-2023, cuando una unidad de la acción rápida, ultrajó y maltrato a la Licda. Carol Darisel Morla, la cual además de su condición de mujer, Ministerio Público, fue detenida por esta unidad y estos sin importar que ella se identifica y explicarle que venía de trabajar, estos en una actitud amenazante al apuntarles con armas largas y externarles palabras descompuestas, aun así esta decide ir al destacamento policial de esta ciudad de Higüey, al llegar allí en vez de recibir protección como toda ciudadana prosigue la humillación y maltrato hasta el punto de esposarla y negarle la oportunidad de saber porque estaba detenida, así como de comunicarse con el superior inmediato de estos oficiales y ondeando incluso uno de los oficiales que fuera trasladada hacia la cárcel de mujeres de la Malena, si no es por la intervención oportuna de la magistrada titular Mercedes Santana Rodríguez, no se sabe hasta donde los oficiales llegarían con dicha acción.