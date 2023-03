La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, defendió ayer su gestión, los casos que han llevado a la Justicia, así como también las investigaciones que tienen en curso, cuya fortaleza destacó.



Al rendir cuentas sobre las ejecutorias del pasado año 2022, manifestó que pese a las críticas que recibe la entidad que dirige, no han caído en el populismo a la hora de presentar los procesos judiciales, además de que la justicia “tiene sus reglas y sus tiempos”.



“Si bien somos un cuerpo expuesto al constante escrutinio público y a la crítica de muchos sectores, hemos sabido mantener y defender la objetividad en los procesos promovidos, sin sucumbir al populismo o a la inmediatez”, dijo.



“Lo anterior tiene un valor que debe ser resaltado. Sobre todo, en estos momentos. Debe entenderse que la Justicia tiene sus reglas y sus tiempos”, añadió.



Asimismo, precisó que contra ella se siguen emitiendo calumnias pese a que ha manifestado muchas veces que “va de paso en el cargo”.



Calumnias



“Ya en una ocasión yo expresé que si no me separaban del cargo, yo salía cuando terminara este período y, a pesar de eso sigue lo que yo llamaría, estoy buscando término que no sea calumnia, que sea más suave, pero creo que es el único que sirve”, dijo.



La máxima autoridad del Ministerio Público manifestó que en su gestión la lucha contra la corrupción administrativa continúa siendo vital, además de que la firmeza de las pesquisas que lleva se demuestra en la cantidad de peticiones para realizar acuerdos. “En 2022, se obtuvo condena en varios expedientes que son de dominio público. Actualmente, tenemos decenas de solicitudes de acuerdos en casos de corrupción, muestra de la fortaleza de las investigaciones en curso. Lo anterior, sin descuidar el avance de los procesos que a la fecha no han sido judicializados”, precisó.



Dijo también que la meta que se propusieron de impulsar una gestión operativa y administrativa más ágil y efectiva, que al mismo tiempo garantice el debido proceso, “va siendo alcanzada”, ya que en 2022 se solucionaron 19,200 conflictos por medio de salidas alternas, y se lograron 7,999 aperturas a juicio y 4,993 condenas.



Sostuvo que desde que inició su gestión en agosto del 2020, han acometido importantes actuaciones contra del crimen organizado y lavado de activos, que han dado lugar a casos complejos que son de conocimiento público.

Dice que el Ministerio de Justicia ayudaría al MP

Sobre la propuesta de crear un Ministerio de Justicia, Germán Brito dijo que con esto se le quitaría una carga que ha afectado las funciones del Ministerio Público, y que, además se reforzaría la independencia del órgano persecutor del Estado. Sin embargo, consideró que hay que realizar algunas modificaciones al proyecto de ley. “Por supuesto que no es tarea sencilla desmontar estructuras que han permanecido por décadas”, sostuvo.