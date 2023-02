Email it

SANTIAGO .- La Fiscalía de Santiago impartió una charla ante padres y madres del Centro Educativo Eugenio Deschamps, del sector El Ingco, bajo el tema «Responsabilidad Parental».

El encuentro, coordinado por el Departamento de Orientación y Psicología de la escuela, estuvo encabezado por el licenciado Mario José Almonte, quien, en representación de la Fiscalía, aportó herramientas para que los padres, madres y tutores, ejerzan la crianza de sus hijos e hijas con mayor nivel de vigilancia y autoridad.

Almonte llamó la atención sobre el uso que niños y adolescentes hacen de los aparatos electrónicos y la internet, y cómo la permanente vigilancia podría evitar que se conviertan en víctimas de los delitos que tienen como nicho a las nuevas tecnologías.

«Ocho de la noche, no ha llegado, no preguntan, llega a las 10 de la noche, tira su mochila, toma el celular y el padre no le preguntó si hizo tarea, dónde estaba, con quién estaba. ¡Despierten!, es de nosotros la responsabilidad de establecer límites. Un menor, con un celular en las manos, sin control, es una bomba de tiempo», aseveró.

Dijo también que las familias deben convertirse en el lugar seguro a donde los menores se sientan amados, seguros, escuchados y en confianza, para que no salgan a buscar esa protección a otro lado.

Subrayó sobre la necesidad de implantar valores cristianos y morales, así como disciplina y compromiso en los jóvenes, en cuyos hombros, dijo, descansa el futuro del país.