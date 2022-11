Email it

En la audiencia preliminar, imputados del caso Pulpo continuaron este lunes defendiéndose de las acusaciones que le hace la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El empresario José Idelfonso Correa Martínez expresó que es un hombre millonario desde antes de ser funcionario en el Estado y que el Ministerio Público lo involucró en el proceso por 200 mil pesos.

Correa Martínez, quien en su último cargo en tren gubernamental se desempeñaba como gerente de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edeesur), aseguró que con Alexis Medina, principal imputado en el detenido durante la Operación Antipulpo, nunca hizo negocio, sino más bien tiene una estrecha relación de amistad.

“Si ven que no tienen la base real para ponerme a mí en una estructura criminal, entonces a mí no se debió haber incluido. Porque prueba ahí hay demás, que no”, manifestó.

Durante la audiencia preliminar del caso, el imputado dijo que en el 2010 alojó a Medina en su apartamento cuando éste se divorció de esposa.

“Soy una persona solidaria con todo el que me ha solicitado, y a veces hasta con el que no lo ha hecho, yo me ofrezco”, manifestó ante el juez Deiby Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

Recordó que fue embajador durante el periodo de gobierno del PLD 1996-2000; ratificado en el cargo en el gobierno del presidente Hipólito Mejía 2000-2004; director de operaciones de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y director internacional de Autoridad Portuaria Dominicana.

Además destacó que es un hombre de negocios. Dijo que solo en Villa Altagracia tiene un proyecto que cuesta más de 500 millones de pesos; casas, apartamentos y villas que obtuvo producto de su trabajo en los Estados Unidos.

“¿Voy hacer parte de una estructura criminal por 200 mil pesos como dice el Ministerio Público?”, cuestionó

“El PLD me buscó a mi porque yo tenía dinero; yo no busqué al PLD. Yo era que encabezaba un grupo de empresarios de los Estados Unidos para darle soporte al PLD”, resaltó.

Antonio Florentino Méndez

Mientras que Antonio Florentino Méndez, acusado de ser testaferro de Alexis Medina, dijo que nunca ha hecho negocios turbios fuera de la ley. Sostuvo que con Alexis Medina estuvo intenciones de hacer negocios pero que nunca se concretó. “Yo Antonio Florentino, nunca he tenido, ni observaciones, de lavado de activos”, resaltó en su participación en la audiencia.

Lina Ercilia de la Cruz Vargas

Lina Ercilia de la Cruz Vargas, acusada de desviar fondos, falsificación, desfalco, violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas cuando fue consultora jurídica de la Oisoe, expresó que cuando fue funcionaria siempre actuó “apegada al debido proceso”.

“Los bienes que poseo los tengo desde antes de entrar a la institución”, resaltó.

Estado dominicano

La representación legal del Estado Dominicano presentó los informes de auditorías donde supuestamente se da a conocer que el alegado entramado de corrupción, desmantelado mediante la operación Antipulpo, estafó al Estado con más de 23 mil millones de pesos.

“De manera que Estado no solamente acreditó su condición de víctima, sino demostró el perjuicio sufrido y por ello pidió medida de coerción real consistente en un embargo de las cuentas de los imputados y de las entidades”, expresó Jorge López Hilario.

Ministerio Público

Mirna Ortiz, representante de la Pepca, dijo que “las declaraciones de los imputados, lejos de ser una estrategia de defensa efectiva, lo único que ha logrado es colocarlos a ellos dentro de la estructura de Alexis Medina”.

“Todos los que hicieron uso de la palabra declararon tener relaciones de amistad, comerciales y políticas con Alexis Medina”, manifestó.

Sobre las declaraciones del empresario José Idelfonso Correa Martínez, que dijo que era millonario antes de trabajar en el Estado, la magistrada cuestionó: “¿Los millonarios no cometen actos de corrupción?, también aquellas personas que gozan de buen estatus económico pueden cometer hechos ilícitos”.