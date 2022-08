Email it

La jueza Yanibet Rivas rechazó ayer la devolución de dos vehículos que el Ministerio Público le confiscó al mayor Raúl Alejandro Girón, implicado en el caso de corrupción denominado Coral 5G.



Una empresa con la que Girón financió los vehículos fue la que solicitó que se levantara la incautación, ya que, aunque los mismos están a nombre del imputado pertenecen a la compañía.



Luego de analizar la situación, la magistrada Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, entendió que estos bienes no deben ser devueltos, por lo que rechazó la petición.



Al hablar con la prensa, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que estos bienes deben mantenerse incautados debido a que están ligados al caso de corrupción que sigue su curso en los tribunales.



“Las juezas entendió que ciertos bienes que han sido incautados por el Ministerio Público no pueden ser devueltos a quienes alegan tener calidad para reclamar la posición de los mismos porque son bienes que se encuentran ligados a este entramo de corrupción y que están sujetos por parte al decomiso del Ministerio Público”, sostuvo.



“El resultado deberá esperar al proceso, a la audiencia preliminar el juicio donde el Ministerio Público determinará que efectivamente estos bienes tiene que quedar en favor y provecho del Estado dominicano”, agregó la fiscal anticorrupción.



En la audiencia, la jueza Rivas también tenía previsto conocer dos solicitudes más sobre devolución de bienes relacionados al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), también implicado en el caso; y a una persona que no está acusada, pero tiene un bien en conjunto con uno de los imputados. La jueza aplazó esta audiencia para el jueves.