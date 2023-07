Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional establecieron por unanimidad que el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés cometió homicidio voluntario, pero por discrepancias tuvieron que recurrir a la regla de tres para decidir los años de condena.



La condena de 12 añosde cárcel al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por la muerte del comunicador Manuel Ducan, fue el resultado de la fórmula aplicada por las juezas Arlin Ventura, Leticia Martínez y Eveling Rodríguez al sumar y dividir entre tres sus propuestas de condena.



“Es preciso establecer que al momento de la liberación no hubo consenso en cuanto a la pena a ser impuesta. Que cuando acontece esta situación el legislador ha otorgado la salida para ello, en el artículo 353 del Código Procesal Penal, el cual establece que el fallo se adapta por mayoría y de no producirse esta mayoría en relación a la cuantía de la pena, se aplica el término medio que para llegar a ese término medio”, ponderaron las juezas.



Las juezas dictaminaron que el imputado deberá cumplir prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.



“Declara culpable de haber violado la disposición de los artículos 295 y 304 Párrafo 2 del Código Penal Dominicano en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Manuel Taveras Duncan”, dice la sentencia.



También ordenó al militar retirado al pago de las costas penales del proceso judicial por la muerte del comunicador, ocurrida la madrugada del 19 agosto del año 2022.



Juezas mandan mensaje a sociedad



Las juzgadoras aprovecharon este proceso judicial para mandar un mensaje a la sociedad dominicana.

“Este hecho de acuerdo con las circunstancias en que tuvo lugar pudo haberse evitado, pues no podemos obviar la conducta previa de la víctima (Manuel Duncan) respecto del imputado al este asumir una actitud agresiva tanto física como verbalmente hacia el imputado (Félix Alburquerque), y el imputado a pesar de la ira y del calor del momento pudo haber actuado de otra manera y no llegar al punto de quitarle la vida a la víctima”, expresaron.



En sus ponderaciones sostuvieron que este caso debe llamar la atención a todos debido a que la decisión que se toma en determinado momento puede acarrear consecuencias positivas o negativas tanto para el individuo como su familia y la sociedad en general.



Alburquerque ultimó de dos disparos luego de una riña en un establecimiento comercial.

“No es justo que con lo que hizo le den solo 12 años”

Al salir de la audiencia, Edila Duncan, madre del comunicador, expresó entre lágrimas que se encontraba muy poca la sentencia dictada a Alburquerque Comprés por dar muerte a su hijo. “No es justo que con lo que él (Alburquerque Comprés) hizo le den solo doce años, eso no es justo”, expresó la progenitora. En sus conclusiones el Ministerio Público solicitó al tribunal 20 años de prisión en contra del ex titular de la DNCD.