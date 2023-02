Email it

A casi dos meses de haber comenzado el juicio por el fraude en la Lotería Nacional, el proceso tuvo que partir desde cero debido a que una de las juezas que conocían el caso tiene problemas de salud, y hubo que sustituirla por otra magistrada.



Que se cambiara la composición del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional provocó que el caso se reinicie, pues así lo establece la normativa procesal penal.



Ayer, la jueza Claribel Nivar, presidenta del tribunal, subió al estrado e informó a los fiscales, imputados, abogados y querellantes que su compañera, la magistrada Clara Sobeida Castillo, no podrá seguir el caso.



Por la condición de salud de Castillo (cuyos detalles no se informaron), el juicio se había aplazado, de manera virtual, en varias ocasiones, y se mantenía estancado.



Siendo así las cosas, se dispuso como suplente a la jueza Katherine Rubio.



La norma procesal penal establece que si hay un cambio en la composición del tribunal, el proceso debe iniciar de nuevo, por el principio de inmediación.



El artículo 307 del Código Procesal Penal establece que el juicio se celebra con la presencia ininterrumpida de los jueces y de las partes.



Es decir, la nueva jueza no puede continuar con el caso solo leyendo las actas de audiencias, debe estar presente desde el inicio del desarrollo del juicio.



Ahora, el tribunal estará compuesto por la magistrada Rubio, además de Claribel Nivar y Jissel Soto, quienes decidirán si los imputados en este caso son culpables o inocentes de los cargos que se les imputan.



Antes del reinicio del juicio, el tribunal, que debe estar compuesto por tres jueces, se encontraba escuchando a los testigos del Ministerio Público.



Ayer, se inició, otra vez, con la lectura de la acusación presentada contra los 10 imputados.

Los imputados de este proceso judicial

En este caso están acusados Luis Dicent, exadministrador de la Lotería, William Rosario, Eladio Batista, Felipe Santiago y Edison Perdomo. Además, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía y Rafael Mesa, quienes negociaron con el Ministerio Público. Los imputados están cumpliendo diferentes medidas de coerción.