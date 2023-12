Ayer fueron evaluados 16 aspirantes más al TC; hermanos Madera Arias fijan posturas temas controversiales

Con los temas de la eutanasia y el respeto al honor, buen nombre y libertad de expresión, los hermanos Ramón Arístides y Julio César Madera Arias, ambos aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional (TC), fijaron ayer posiciones firmes ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) durante la cuarta ronda de evaluaciones a postulantes al máximo órgano de la República Dominicana.



Los hermanos Madera Arias fueron evaluados ayer por el CNM, Julio César fue el primero en ser entrevistado y, al ser cuestionado por el senador y miembro del CNM, Bautista Rojas Gómez, sobre cuál sería su posición constitucional sobre la eutanasia como método de “muerte digna” si en el país se introdujera una ley que lo permitiera, este manifestó que la Constitución de la República, en el artículo 37, establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, pero que la misma Carta Magna “deja claramente que cada persona puede disponer de lo que es de su cuerpo”.



En ese sentido, el jurista Julio César Madera Arias dijo que este tema de la eutanasia se pudiera valorar por el asunto de la ponderación si alguien lo lleva ante el Tribunal Constitucional por la vía difusa, como un recurso planteado en lo que es principio de favorabilidad constitucional, donde confluirían dos derechos y basado en jurisprudencias internacionales en aquellos países con los cuales el país tiene tratados internacionales.



“Si llegara un recurso al efecto, pudiera considerarse, en lo que tendría que ver con el voto mío y quiero que me permita no decir cómo sería porque estaría sobrepasando aquel principio de que el juez habla por sentencia y si llegara a mis manos, tendría que inhibirme por anticipado. Así que quisiera pedirle excusas en relación a lo que fuera mi posición, sin embargo, sí le dije en la forma que pudiera llegar”, indicó.



Luego de Julio César Madera Arias, pasó por los miembros del CNM su hermano, Ramón Arístides Maderas Arias, quien fue juez del Tribunal Superior Electoral (TSE). Ramón Arístides hizo una presentación ante los consejeros en la que habló de su trayectoria profesional y de vida, y resaltó su honor y su buen nombre.



Esta presentación fue el punto de partida para que el diputado y miembro del CNM, Víctor Fadul, le preguntara a este sobre la jurisprudencia existente sobre libertad de expresión y sobre qué debería hacerse para tutelar la honra, el buen nombre y la imagen de las personas en una sociedad hiperconectada. En este aspecto, y con mucha seguridad Ramón Arístides Madera Arias se declaró partidario de las campañas negativas, al considerar “que al pueblo no se le puede poner mordaza en la boca”, lo cual no significa ser lo mismo que “campañas sucias”.



“¿Qué significa esto? Que si un candidato a cargo de elección popular ha participado en narcotráfico, que ha sido un violador de niñas, si ha sido un sinvergüenza que anda engañando a la gente, si está ligado al lavado de activos, con la trata de personas, en fin, si es un sinvergüenza, hay que desenmascararlo porque hay que evitar que el país caiga en malas manos, son los intereses del país, que no pueden caer en manos de malhechores, de personas que vayan a dañar, a robarse la cosa pública, y dañar la sociedad, donde hay un pueblo sediento de justicia, de libertad, de paz, por lo tanto, yo entiendo que hay que respetar el honor pero cada quien debe poner de su parte y es ahí donde yo propongo que se cumpla una disposición que está establecida en la Constitución de carácter obligatorio articulo 63 numeral 13”, sostuvo el aspirante a juez del TC.



Tras esto, el diputado le inquirió diciendo si con esta postura no se violaría el principio de presunción de inocencia, a lo que respondió que no porque no estaba hablando “de un juicio ni en ningún momento podemos” y que no se puede confundir una cosa con otra. “El principio de presunción de inocencia es una garantía fundamental establecida a favor de todas las personas cuando están en un procedimiento judicial”, dijo Ramón Arístides Maderas Arias.



Los demás postulantes



Además de los hermanos Madera Arias, el CNM, que fue presidido durante toda la jornada por la vicepresidenta Raquel Peña, también entrevistó ayer al postulante David Lahoz Brito, quien se pronunció sobre la depredación de los ríos en República Dominicana y se refirió, además, a la poca jurisprudencia que al respecto ha establecido el TC.



Otra en ser evaluada fue Carmen Estela Mancebo Acosta, quien afirmó que el vientre en alquiler es un tema “desafiante para el Estado, de agenda legislativa y valoración para la sociedad dominicana”, al ser preguntada por el senador Bautista Rojas Gómez.



Asimismo, se presentó ante los consejeros Juan Antonio Mateo Ciprián, quien aseguró durante su evaluación que los organismos penales no han sido suficientes para la persecución efectiva de personas e instituciones que obtienen bienes a través de actividades ilícitas. De igual forma, al ser preguntado sobre la incautación de bienes en el marco de la Ley de Extinción de Dominio, apuntó que hasta el Tribunal Constitucional llegarán casos por entender que “porque hay un contrapeso entre el derecho a la propiedad y el dominio”.



De igual forma, fue entrevistado Pedro Antonio Mateo Imbert, quien manifestó su interés de formar parte del TC para engrosar el cuerpo ya existente en esa alta corte. Al mismo tiempo, indicó que los jueces de este órgano deben tener amplio conocimiento de Estado y ser prudentes. A este le siguió la jueza Daira Cira Medina Tejeda, quien dijo querer ser parte del TC para aportar a los temas de igualdad y fortalecer los derechos de la familia tradicional. Al hablar sobre el perfil que deberían tener los jueces de esa alta corte, indicó que la humildad y la honestidad son cualidades que tienen que reunir los magistrados.



Soberanía



Entre los demás evaluados se estuvo Claudio Aníbal Medrano Mejía, quien habló sobre los derechos fundamentales dejando claro que estos no son absolutos; Maycar Johanna Mejía Barros, quien argumentó que el principio de soberanía debe ser cuidado celosamente por el TC, pero también por todos los estamentos de poder y por todos los poderes públicos; Víctor Rafael Menieur Méndez, quien lanzó la advertencia de que las redes sociales deberán regularse porque podrían convertirse en una amenaza para el derecho a la intimidad. Ayer también estuvieron Yobany Antonio Mercado Rodríguez, Yokaurys Morales Castillo, Juan Manuel Morel Pérez, Wilson Francisco Moreta Tremols, Bernabel Moricete Fabián y Ramón Osiris Morla Cornielle. Este último hizo la propuesta de recomponer el CNM para que la cantidad de miembros se eleve a nueve incluyendo al presidente del TC.

CNM continúa mañana y el jueves concluye

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), compuesto por el presidente de la República, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados; un senador y un diputado que representen la segunda mayoría en las cámaras legislativas; el presidente de la Suprema Corte de Justicia; un juez de la Suprema Corte de Justicia y la procuradora de la República, ya ha entrevistado a 74 de 115 postulantes al TC que buscan ocupar cinco vacantes de esa alta corte que deberán ser reemplazadas a más tardar el 28 de diciembre de este año.



El CNM continuará mañana miércoles 6 de diciembre con otro grupo de aspirantes y concluirá las entrevistas el jueves 7 de diciembre para luego pasar a la fase de ponderación de los candidatos para la escogencia de los cinco nuevos jueces.



Los jueces del Tribunal Constitucional a ser reemplazados luego de este proceso son Milton Ray Guevara, actual presidente del órgano; Lino Vásquez Samuel, Justo Pedro Castellanos Khoury, Rafael Díaz Filpo y Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Los cinco han agotado el período de 12 años establecidos.

VIcepresidenta

Hoy hemos constatado el compromiso de los profesionales dominicanos del derecho con la justicia, la democracia, la defensa y respeto de nuestra Constitución.”