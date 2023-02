Las complicaciones de salud de una de las juezas que conocen el juicio por el fraude en la Lotería han provocado que las audiencias se conozcan de manera virtual, para que así no se retrase el proceso o se tenga que iniciar desde cero.



Ayer, las magistradas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuaron el juicio a Luis Dicent, y demás imputados a través de las herramientas tecnológicas que se comenzaron a implementar en el sistema judicial del país a raíz de la pandemia.



Aún no se ha dicho cuál de las juezas se encuentra de licencia médica ni la afección que le afecta. Por esta misma razón, la audiencia de la semana pasada se conoció virtualmente, pues, el artículo 317 del Código Procesal Penal establece que si los debates no se reanudan a más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considera interrumpido y como no iniciado.



Por lo que, en consecuencia, se tienen que realizar todos los actos desde el principio.



Se tiene previsto que el caso continúe este jueves, aunque no se ha determinado si será virtual o presencial.



El juicio se encuentra en la presentación de los testigos ofertados por el Ministerio Público, que ha dicho que estos han confirmado la realización del sorteo de quinielas fraudulento celebrado el 1 de mayo de 2021 en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas, cuyo momento defraudado asciende a más de 500 millones de pesos.



Las juezas Claribel Nivar, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo son las responsables de tomar una decisión sobre este caso, en el que Ministerio Público acusó a 10 personas.



El proceso se sigue, además Dicent, contra William Rosario, Eladio Batista, Felipe Santiago y Edison Perdomo. Además de Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía y Rafael Mesa, quienes negociaron con el Ministerio Público.