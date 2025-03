Destacó los maltrataos y calumnias a que son expuestos los magistrados por cumplir con su deber como servidores

La exprocuradora general de la República, Miriam Germán Brito, exhortó ayer a quienes emprenden la carrera judicial a entender el papel que desempeñan en la sociedad, asumirlo sin arrogancia y reconocer que son servidores públicos.



Al emitir un discurso de 19 minutos en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, en una audiencia de reconocimiento a su trayectoria realizada por el Tribunal Constitucional y con motivo del Día Internacional de las Juezas, la magistrada destacó los maltratos y calumnias a que se ven expuestos los jueces cuando hacen su trabajo. Germán Brito dedicó gran parte de su ponencia a un “sepulturero de 50 años de amistad”, cuyo nombre no mencionó, de quien señaló ha dicho falsedades sobre la labor de la Procuraduría.



La extitular del Ministerio Público dijo a quienes quieren ser jueces que deben tener la valentía de hacer lo que se debe sin importar las consecuencias y no olvidarse de que no todo va a ser “rosas”, porque van a tener castigos inmerecidos en la función pública.



Sostuvo que no cree que esté bien el dicho de que la justicia cuando va a golpear duro, lo hace siempre para abajo.



“Los humildes, los que no tienen voz, deben recibir nuestra atención, porque después de toda la exclusión a que los ha sometido el sistema, no podemos agregarle la exclusión de que el golpe siempre venga para ellos”, manifestó.



Asimismo, entiende que los jueces tienen derecho a pensar y tener el criterio político que deseen, no así en clasificar a la gente en dos grupos: los que piensan como ellos y los que no. Está convencida de que los magistrados tienen que estar en paz con su conciencia y tratar a todos por igual.



Otro reto al que se enfrentan los jueces, según mencionó, es a la maledicencia: un antivalor que muestran las personas “más peligrosas” del sistema de justicia. La extitular del órgano persecutor subrayó que lo más triste del caso de los que emprenden la carrera judicial, es que van a tener que “bregar” con compañeros que se creen dueños de la verdad y que es una parcela, “que ya está deslindada, que tienen el título y que la tienen cercada”.



“Y yo creo que hasta el alambre de la cerca debe estar electrificado, para que nadie se atreva ni siquiera a tocar su verdad. Ese es el tipo de persona que yo considero más peligroso del sistema”, abundó.



“El sepulturero de 50 años de amistad”



Tras afirmar que los jueces pueden ser objeto de calumnias sin justificación, la magistrada denunció que recientemente, un “sepulterero” -cuyo nombre omitió-, con el que le unió una amistad de 50 años, se ha dedicado a propagar “cosas falsas” sobre la labor que realiza la Procuraduría General de la República, que dizque incluye personas en expedientes por capricho.



Indicó que lo que más le ha dolido de ese “sepulturero de 50 años de amistad”, es que sus argumentos los emite ahora, en momentos en que ella sale de la función pública, “cuando ya no tengo un valor de uso. Eso es una vileza”.



“Él sabe que a ese expediente que él hace mención, se le dio el curso debido, y sabe que fue tratado como se debía, y sin embargo, dice cosas, dice incluso que en esa Procuraduría se incluyen gente en expedientes por capricho… Lo de que no se le informó de un expediente, yo tengo las pruebas. Se le notificó el curso en la oficina que él eligió, donde él hizo elección de domicilio. Si quiso hacerse el loco, ese es su problema, pero se le notificó mediante mensajería”, resaltó.



A pesar del enfrentamiento que tiene ese individuo contra la exprocuradora, ella reiteró que es una persona con una incapacidad para el rencor, “pero no para la desmemoria”.



“Me duele en el alma que esa persona se haya proclamado sepulturero de 50 años de amistad. Esa ha sido su declaración. Y yo sigo mi camino. Lo coloco en el lugar de donde no se vuelve”, afirmó.



Reconocimiento



El Tribunal Constitucional realizó la audiencia de reconocimiento a la magistrada Miriam Germán Brito, encabezada por el magistrado presidente de la alta corte, Napoleón R. Estévez Lavandier, quien estuvo acompañado por los jueces y juezas que integran el órgano extrapoder.



El acto comenzó con la entrada al auditorio de la Suprema Corte de Justicia de los integrantes del pleno del TC, acompañados por la exprocuradora; y el malletazo del magistrado Estévez Lavandier dio apertura de la audiencia.



A continuación, se presentó un video testimonial dedicado a Mriam Germán Brito y relacionado con el Día Internacional de las Juezas. Como parte del acto, los jueces del Pleno ofrecieron unas palabras en honor a la veterana profesional.

