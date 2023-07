Email it

La audiencia preliminar del proceso judicial en contra del exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en el caso Medusa, se desarrolló ayer con la culminación de la lectura de los hechos y la calificación jurídica en contra de los imputados, acusados de corrupción gubernamental.



El Ministerio Público al concluir con la lectura de la acusación, comenzó la lectura de las pruebas testimoniales, con las que busca demostrar ante el tribunal la culpabilidad de los procesados.



De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el Ministerio Público cuenta con más de 400 elementos de pruebas testimoniales que sustentarían las acusaciones que le hacen a los procesados por el caso Medusa.



Perito judicial o perito personal



El Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, reitera que un perito judicial designado supuestamente por el Tribunal confirmó que el yate fue adquirido y pagado con fondos lícitos privados que pagaron sus impuestos.



“Le tocó el turno a una embarcación familiar -nunca ocultada, por el exprocurador Jean Alain Rodríguez- a pesar de que la misma fue adquirida con fondos evidentemente lícitos, generados por la compañía de abogados de la cual es fundador y accionista directo desde el año 2009, lo cual fue de fácil verificación por el perito judicial designado al efecto”, señaló el abogado Gustavo Biaggi.



De su lado, Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, dijo que en este proceso no existe un perito judicial como afirma la defensa de Jean Alain y que supuestamente habría confirmado que la embarcación del exprocurador fue adquirida de manera lícita.



‘Eso ha sido un invento de la defensa de Jean Alain Rodríguez, los peritos que existen en este proceso han sido solicitados y contratados por las partes. En el caso de Jean Alain, el juez autorizó a que esa defensa contratara y pagara los servicios de un perito para que acorde a sus intereses realizara un peritaje de sus finanzas, por tanto no se trata de un perito judicial”, resaltó.

Separan audiencia a otro imputado caso Medusa

El juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional acogió el pedimento de las partes y separó, por problemas de salud, al imputado Felipe Fernández de Castro de los imputados en el caso Medusa. La semana pasada, el juez también había acogido el pedimento de separar de los imputados a la señora a Hilda Cristina Jackson, porque se encuentra enferma.