Desde que el Ministerio Público desarticuló la supuesta mafia que existía en la Lotería Nacional, y acusó al exadministrador de esa entidad de ser el cabecilla de esa estructura criminal, Luis Dicent no ha dejado de defenderse en cada oportunidad que tiene.



Ayer el órgano persecutor presentó conclusiones formales del proceso judicial en contra de los 10 procesados en el caso del fraude de la Lotería.



Ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se presentaron pruebas testimoniales y documentales que demuestran la participación de Dicent en el fraude, de acuerdo con el Ministerio Público.



Ayer al salir del tribunal, compuesto por las juezas Claribel Nivar, Yissel Soto y Katheline Rubio, el ex funcionario aprovechó la presencia de los periodistas y expresó: “Me quedé esperando las pruebas de los bonos, videos y audios”.



“Aquí no se está discutiendo si el hecho pasó o no, lo que se está discutiendo aquí es que el Ministerio Público no ha podido destruir la presunción de inocencia de Dicent que comprometan su responsabilidad penal y civil”, expresó uno de los abogados de Dicent.



El Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 12 años de prisión para Luis Maisichell Dicent, 10 años para William Rosario. Asimismo, ocho para Eladio Batista y Edison Perdomo.



Mientras que, para el resto de los imputados, que llegaron a un acuerdo con el órgano persecutor, se pidió cinco años de prisión bajo una modalidad especial.



Las personas a las que el órgano persecutor pidió imponer una pena bajo una modalidad especial (pena suspendida), son Valentina Rosario Cruz y Jonathan Brea. También Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Miguel Mejía y Rafael Mesa.



Este martes a partir de la 9:00 de la mañana, la defensa continuará con sus conclusiones.

El Ministerio Público confía en su pesquisa

La procuradora de corte, Mirna Ortiz, destacó los méritos de los elementos probatorios aportados por el órgano acusador. “En el día de hoy (ayer) hemos concluido formalmente con el proceso de Operación 13. El Ministerio Público presentó todas y cada una de las evidencias que aportó en su acusación, algunas fueron presentadas y reproducidas en juicio,”, manifestó.