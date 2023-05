El Ministerio Público tiene tres meses para presentar ante el juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional actos conclusivos sobre cómo pasaron verdaderamente los hechos donde el joven Joshua Fernández perdió la vida en medio de un asalto.



Este corto tiempo se da después que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó ayer tres meses de prisión preventiva al último implicado en el asalto en una discoteca del ensanche Naco en el que falleció el joven donde celebraba su cumpleaños.



Se trata de Luis Antonio Brito Troncoso, quien mientras se encontraba prófugo de la Justicia hizo un video expresando que no fueron ellos lo que dispararon al joven, sino un seguridad del centro de diversión.



“El que disparó de allá para acá fue el seguridad de private. Nosotros cuando nos íbamos a montar en el carro tiramos dos tiros para arriba y no para abajo. Yo he atracado saco de gente normal, pero yo no tengo esa consciencia de hacerle daño a una gente dándole tiro”, expresó el joven que días después se entregó a la Policía y a quien luego el juez mandó a la cárcel de cárcel de Baní, a cumplir prisión preventiva.



El pasado 19 de mayo a Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito y a Vincent Carmona, conocido como El Dotolcito, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional también les dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción por su implicación en el asalto.



El único que no fue imputado en este caso fue el taxista que trasladó a los tres jóvenes que supuestamente cometieron el asalto. Daníl Ramírez Santana fue un testigo clave para el Ministerio Público. El taxista hizo una descripción de lo que ocurrió luego del asalto por el que son imputados Brito Troncoso, y sus dos compañeros.