Se desempeñan como juezas, fiscales, abogadas privadas y defensoras públicas. Siete féminas están en altas cortes

Por los pasillos de los tribunales a diario se puede visualizar la presencia de la mujer en la Justicia dominicana, en la que cada vez ganan más terreno.



Las féminas cumplen roles claves en las diferentes instancias del sistema. Son juezas, fiscales, abogadas privadas y defensoras públicas, cada una con funciones distintas, que van desde toma de decisiones, investigación de los procesos, la representación de víctimas hasta la defensa de las personas en conflicto con la ley.



Al celebrarse este miércoles el Día Internacional de la Mujer, con el que se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad, elCaribe destaca el trabajo de estas en los tribunales de la República.



En la judicatura, la mayoría de los magistrados son mujeres, según datos del Poder Judicial.



Y sin dejar de resaltar la labor de las magistradas de las diferentes jurisdicciones, (penal, civil y de niños), hay que mencionar que en las instancias de mayor nivel hay siete mujeres que son juezas titulares.

La que más tiene es la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con cuatro féminas, le sigue el Tribunal Constitucional (TC) con tres y el Tribunal Superior Electoral (TSE) solo cuenta con una.



En la SCJ, órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales del país, se encuentran las magistradas Pilar Jiménez Ortiz, presidenta de la Primera Sala y segunda sustituta del presidente; Vanessa Acosta Peralta, María Garabito Ramírez y Nancy Salcedo Fernández.



Cumplen entre otras funciones, junto a sus 13 compañeros hombres, encargadas de decidir las causas penales en jurisdicción privilegiada y también los recursos de casación.



Mientras que en el TC fungen como juezas Alba Luisa Beard Marcos, María del Carmen Santana y Eunisis Vásquez Acosta, cuyo rol es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. En este tribunal hay otros 10 jueces, que son hombres.



Y en la máxima autoridad en materia contenciosa electoral, se encuentra la magistrada Rosa Pérez de García, quien luego de haberse desempeñado como jueza suplente fue designada como titular. El pleno del TSE está integrado por cinco jueces electorales.



No han sido titulares



Aunque tienen participación en las altas cortes, en República Dominicana nunca una mujer ha ocupado la titularidad de ellas. Es un fenómeno que no solo se da en el país, sino que también puede verse en otras naciones.



Para Diego García Sayán, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, todavía hay muchos desafíos en ese sentido. En entrevista para el portal latinoamericano Agenda Estado de Derecho, indicó que en prácticamente todas las regiones las mujeres son minoría en las altas cortes.



“Hay problemas para que las mujeres alcancen posiciones relevantes en las altas cortes. No estamos ante una ausencia de mujeres, sino ante una presencia que todavía es muy secundaria”, manifestó al abordar el tema para la página informativa con enfoque jurídico sobre el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en Latinoamérica.



El órgano persecutor



Pero el Ministerio Público, órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, sí ha tenido a varias mujeres a la cabeza.



Y la actual incumbente, Miriam Germán Brito, es una muestra de ello, siendo la tercera fémina en ser la procuradora general de la República. Es una profesional y académica del Derecho, con más de 40 años de trayectoria.



Entre sus funciones se encuentran dirigir las investigaciones de los hechos punibles, como también conducir la formulación e implementación de las políticas estatales de prevención y control de la criminalidad, en colaboración con otras instituciones del Estado.



Junto a Germán Brito, se destacan otras fiscales mujeres, entre ellas la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, quien tiene buen tiempo como investigadora y ha sobresalido con su trabajo. Tiene varias responsabilidades, como asumir los procesos penales cuando lo considere para una adecuada gestión del caso y formular propuestas de políticas de persecución penal.

Las defensoras públicas y privadas

Otro rol del Derecho en que las mujeres se destacan, es la defensoría pública y privada. A diario se ve en los tribunales a las abogadas privadas litigar. Y es que conforme fueron originándose grandes casos, por igual estas mujeres se fueron apoderando del terrero. Sobre el gremio, que se sepa, ninguna mujer ha sido la presidenta del Colegio de Abogados, aunque sí han aspirado al cargo. Por otro lado, pese a que actualmente la Oficina Nacional de Defensa Pública tiene a un hombre como titular, anteriormente la institución, que asiste gratuitamente a las personas en conflicto con la ley que carecen de recursos económicos, estuvo dirigida por Laura Hernández, quien fue la primera en este cargo, en el que duró 15 años.

