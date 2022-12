La exhortación que hizo la procuradora general de la República, Miriam Germán, a sus procuradores adjuntos para que eviten la “crítica ácida” contra los jueces, ha dado mucho de qué hablar y encontró el respaldo de varios sectores.



Entre los que han opinado a favor de la posición de Germán figura la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Isa.



Al recordar situaciones pasadas, Subero Isa aseguró que nunca desde la Procuraduría se había enviado a todo el Ministerio Público “un mensaje tan sensato” en las relaciones con el Poder Judicial.



“Siempre he dicho que (Miriam Germán) es una jueza prestada al Ministerio Público”, dijo el reconocido jurista mediante un tweet.



Mientras que Francisco Rodríguez, coordinador general de Fiscaldom, indicó que no son prudentes los dimes y diretes que se han generado entre fiscales y jueces durante estos meses, situación que se agravó en la última semana.



Dice que acogen llamado



Es por esto que, dijo, acogen el llamado de la procuradora y exhortó a sus colegas a respetar las sentencias de los tribunales y recurrir a las mismas por las vías legales pertinentes.



“Nosotros acogemos el llamado que hace la procuradora general de la República e invitamos a nuestros compañeros que son miembros de la asociación, y a los que no, a respetar también la decisión de los tribunales y discutírsela y dentro de una sana crítica hacerlo con los recursos que corresponden”, sostuvo.



Aunque Rodríguez dijo que los procesos se llevan en los tribunales, indicó que muchas veces ha sido necesario llevar a los medios de comunicación situaciones “para llamar la atención a la población de cómo se maneja el tema de justicia”.



“Ha habido necesidad en algunos momentos”, añadió el fiscal. Sobre este punto, Germán precisó, en una carta enviada a sus procuradores adjuntos, que la prensa no es el espacio para discutir si las sentencias están o no apegadas a derecho.



Acerca de esta situación, el coordinador de Fiscaldom señaló que lo que quieren es que haya armonía en el trabajo de la justicia y que para esto cada uno de los actores del sistema tiene que jugar su rol conforme lo establecen la Constitución y las leyes.



“En la medida en que cada uno cumpla con su rol, no habrá choque ni conflictos”, dijo.



“Los fiscales tenemos la responsabilidad de responder a esas sentencias de los jueces dentro de una sana crítica”, agregó el fiscal.

Lo que dijo procuradora Germán en la carta

El viernes, en una misiva de tres páginas, la procuradora Germán pidió a sus procuradores adjuntos obviar la “crítica ácida” contra los jueces, a no contribuir con los juicios paralelos ni a la desconfianza de la sociedad en las instituciones. La exhortación la dio luego de que el procurador adjunto Wilson Camacho calificara como irracionales las decisiones de tribunales de variar la prisión preventiva a imputados en casos de corrupción.