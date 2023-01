Con el cese de la prisión preventiva de dos imputados por el fraude en la Lotería, ya nadie vinculado con este proceso judicial estará en la cárcel, mientras el Ministerio Público se queja de que la norma no está acorde a estos tipos de casos.



Ayer, la jueza Claribel Nivar dispuso que William Rosario y Eladio Batista, salgan de la cárcel Najayo, a donde llevan más de un año recluidos, y cumplan arresto domiciliario e impedimento de salida del país, mientras se ventila el proceso.



Estos imputados son los únicos acusados que están en prisión, pues los demás tienen otras medidas de coerción.



El fallo de Nivar, quien preside el tribunal que conoce el juicio de fondo de este caso, se dio tras conocer la petición de los acusados de que se ordenara su libertad, tal y como se hizo el mes pasado con Luis Dicent, principal implicado en este proceso.



La decisión de la jueza se basó en que los imputados ya cumplieron los 18 meses que la norma establece como tope para esta medida de coerción.



Dice Código no está acorde a casos



Cuando se estaba debatiendo el asunto, la fiscal anticorrupción Mirna Ortiz le dijo a la jueza que el problema es que el Código Procesal Penal establece este tiempo porque no está preparado para el conocimiento de procesos por criminalidad organizada, sino para “casos de bagatela”.



“Es que el legislador dominicano cuando previó los plazos en el Código Procesal Penal no pensó en estos casos… Porque esos plazos no fueron pensados para casos de corrupción, esos plazos fueron pensados para casos simples, de bagatela, de ladrones del bolsillo… en donde las pruebas están todas reunidas desde el momento del apresamiento”, dijo.



Explicó que el caso se ha conocido en tiempo record y que no se puede hablar de dilaciones.

Los imputados en este proceso judicial

Además de Dicent, Rosario y Batista, en este caso están siendo juzgados Edison Manuel Perdomo Peralta, Felipe Santiago Toribio, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía y Rafael Mesa. Los últimos cinco negociaron con el Ministerio Público y durante el juicio aceptaron los cargos que se presentaron en su contra.