Pocos son los acusados por corrupción que siguen cumpliendo prisión preventiva. Tras las últimas variaciones, de los más de cien imputados, ahora, solo quedan nueve recluidos en la cárcel Najayo.



Y el panorama puede cambiar en los casos Pulpo, Medusa y Coral mientras van avanzando los días. El tope de los 18 meses de prisión preventiva que establece la normativa procesal penal para esta medida de coerción, ya se cumplió para unos, y pronto para otros.



Esto representa un desafío para el Ministerio Público, que acude a las audiencias a tratar de convencer a los jueces de que el tiempo no debe ser calculado matemáticamente y que por lo tanto los acusados deben seguir recluidos.



El último que corrió con buena suerte fue el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien desde la noche del viernes está en su casa cumpliendo arresto domiciliario tras durar más de año preso por su vinculación al caso Medusa.



El juez Amauri Martínez cesó la prisión preventiva que cumplía desde julio del 2021, y dispuso que siga su proceso en arresto domiciliario y que use grilletes, luego de pagar una garantía económica.



Lo mismo puede pasar con los otros tres imputados que acompañaban al exprocurador en Najayo. Si no es que lo han hecho, las defensas de Javier Forteza, exdirector de Tecnología del Ministerio Público, Jonathan Rodríguez, y Alfredo Solano, exdirector y subdirector administrativo, respectivamente, ya pueden ir solicitando el cese de la prisión preventiva al cumplirse su tiempo.



Aunque en este proceso judicial hay 41 personas imputadas, solo las cuatro mencionadas cumplen prisión. Otros cuatro tienen una medida de coerción menos gravosa y los demás no tienen.



Este caso, donde también hay 22 empresas acusadas, se encuentra en la etapa preliminar. Se espera que la audiencia inicie el próximo 24 de febrero.



En Coral, cinco presos



En unos cuantos meses se le vence el tiempo al general Juan Carlos Torres Robiou, que es un imputado en el caso Coral.



La medida de coerción se le impuso en diciembre del 2021 y desde entonces se la han ratificado en varias ocasiones. Pero en junio podría solicitar el cese de la prisión preventiva, tal como lo hicieron los demás imputados, que salieron de Najayo hace cuatro semanas.



Al general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y el cabo policial Tanner Flete, una jueza descontinuó su prisión luego de llegar a los 18 meses. Estos cumplieron el tiempo antes que Torres Robiou, debido a que fueron arrestados meses antes.



Al igual que Torres Robiou, los generales Boanerges Reyes y Julio de los Santos Viola, así como el capitán Franklin Mata y el mayor José Rosario, están presos en Najayo. Pero al parecer no les queda mucho tiempo allí.



Solo uno en caso Pulpo



El proceso judicial tiene como imputadas a 29 personas y 18 empresas. La audiencia preliminar la está conociendo la jueza Yanibet Rivas, que fijó la continuación de la vista para hoy.



En el caso Pulpo, en el que está implicado Alexis Medina, la situación es diferente. Solo uno de los 27 acusados cumple prisión, mientras otros están bajo arresto domiciliario, uno con presentación periódica, y otros más en libertad pura y simple.



Carlos Montes está solo en Najayo. A este el juez Deiby Peguero le impuso prisión preventiva en agosto, luego de ser declarado en rebeldía por no acudir a la audiencia preliminar de este proceso a pesar de ser debidamente citado. El cese de su prisión se cumple en 2023.



Alexis Medina y otros imputados estaban encerrados, hasta que el magistrado Peguero cesó la prisión y les impuso otras medidas de coerción. La audiencia preliminar, que se encuentra en su fase final, sigue hoy.

Los del fraude en Lotería salieron hace poco

Y en el proceso judicial por el fraude en la Lotería Nacional nadie está en prisión, luego de que hace poco más de un mes la jueza Clariber Nivar cesara la prisión a Luis Dicent, y otros imputados, luego de cumplirse en el tiempo. En cambio, impuso arresto domiciliario para ellos. El caso está en juicio de fondo, que es conocido por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Para el fiscal anticorrupción Wilson Camacho los tribunales exhiben un “rosario de irracionalidades” en la valoración del tiempo máximo de la prisión preventiva. Camacho considera que para cesar la prisión no solo hay que tomar en cuenta el tiempo, sino como ha avanzado el proceso.