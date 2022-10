El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó este lunes la medida de coerción en contra del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que consiste en 18 meses de prisión preventiva.

El magistrado Amauri Martínez decidió mantener dicha medida coercitiva contra el exfuncionario, debido a que los presupuestos presentados son insuficientes para que se le varie la medida de coerción y por tal razón presenta peligro de fuga.

Asimismo, pautó la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción que mantiene el exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado de encabezar una red de corrupción administrativa, cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República, para el 17 de enero del 2023.

Defensa: El juez «ha cercenado un derecho fundamental»

El abogado Gustavo Biaggi, representante del exprocurador, explicó que presentaron todas las documentaciones que demuestran que la investigación que realiza el Ministerio Público “tiene merma”.

“Sin embargo, el magistrado, en una decisión que todavía no me atrevo a juzgar, dice que existe un peligro de fuga, no sabemos dónde tiene un peligro de fuga. Jean Alain en pleno poder, siendo procurador desde hacía meses, no pudo salir de un aeropuerto. ¿Qué peligro de fuga puede tener una persona que está en la condición de defenderse?”, cuestionó Biaggi al concluir la audiencia.

El jurista indicó que el juez declaró a Rodríguez un “peligroso natural y le ha cercenado un derecho fundamental, “como es la presunción de inocencia, hasta que un tribunal emita una sentencia.

MP: Jean Alain amenaza a testigos en su contra

Mientras que Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), sostuvo que se ha mantenido la medida preventiva porque el Ministerio Público ha demostrado que Jean Alain ha tenido durante todo el proceso una conducta que busca obstaculizar el desarrollo del mismo.

El procurador adjunto dijo que en la audiencia de hoy aportaron al tribunal documentaciones sobre las amenazas que han presentado por diversas vías el exprocurador a testigos en el caso, presentado por el Ministerio Público. “Eso ha sido tomado en base para mantener la medida de coerción”, resaltó el funcionario judicial.

Sobre las alegaciones que hizo Jean Alain Rodríguez de la condición de salud que padece (insuficiencia renal), Camacho aseguró que ante los tribunales no se ha presentado ninguna evidencia que avale que el imputado padece de una enfermedad terminal que amerite la variación de la medida que mantiene.