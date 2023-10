Gabriel Santana Borsilea, dueño de la emisora La Máxima Radio Show, es una pieza clave en la investigación que hace el Ministerio Público a los ejecutivos de la Cooperativa Herrera por un fraude de más de 2,500 millones de pesos en la entidad.



¿Qué papel jugó el señor Santana en la supuesta mafia que habría en Coop Herrera? De acuerdo al expediente con el que solicitan prisión preventiva, como medida de coerción, a siete imputados en este caso, en el 2018 Santana Borsilea forma una asociación de malhechores con Jorge Eligio Méndez Pérez, administrador general de la entidad financiera.



El expediente explica que la primera maniobra fraudulenta que realizaron fue que la Coop Herrera aprobó préstamos por más de cincuenta millones de pesos a Gabriel Santana Borsilea y sus empresas Comercial Gabriel Santana S.R.L. y Gabriel Santana Auto Import S.R.L., sin poseer una garantía suficiente que haga rentable dicho préstamo.



Otra de la estrategia dolosa, que le imputa el órgano persecutor a Gabriel Santana Borsilea, es que, supuestamente, cada mes llevaba a la cooperativa una persona de su confianza para convertirla en socio de la entidad.



“Inmediatamente Jorge Eligio Méndez Pérez instruía a crearle (al socio) un préstamo en el sistema informático financiero y se les autorizaba al área de caja a hacer el desembolso, pero con cargo a pagar la cuota del mes de los créditos de Gabriel Santana Borsilea y sus empresas, y con lo restante procedían a la apertura de certificados a plazo fijo, a nombre de este”, indica el expediente.



Todas estas operaciones fueron en detrimento del patrimonio de los socios de Coop Herrera, pues se retiraban en efectivos los intereses que generaban estos certificados de depósitos a plazo fijo que no tenían respaldo, además de que se utilizaban en la negociación de propiedades y pasado el plazo de estos, eran cancelados en su totalidad.



Pero no todo queda ahí, según datos levantados por los auditores del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), la cartera total de certificados a plazo fijo o inversiones de Coop Herrera, es de RD$4,640,010,616.15. De estos, RD$ 3,096,749,711.33, aparecen en los sistemas a nombre de Gabriel Santana Borsiela y sus vinculados, equivalente a un 66.7% del total de la cooperativa.



Lo mismo sucede en el renglón de los préstamos. Los estados financieros reflejan una cartera de RD$8,322,043,964.44, de estos RD$ 5,511,274,698.12, pertenecen a Santana Borsiela y sus vinculados, equivalente a un 66.2% del total de los préstamos otorgados por la cooperativa.



El Ministerio Público indica que los préstamos de Santana Borsiela y sus vinculados, cuando se vencían los plazos de amortización de la deuda, eran reprogramados o reestructurados para ocultar la morosidad y presentar una cartera sana y, además, aparentar un saldo de deuda y un nuevo desembolso de préstamo.

El órgano persecutor apresó recientemente a los ejecutivos de Coop Herrera bajo la operación Búho. El sábado, el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó para el próximo lunes 16, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a los procesados. entre los que se encuentran además Kenia Del Carmen Liriano, Ana Cecilia Tejada Santos, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyda y Julio César Minaya.



La burbuja financiera explota a inicio de 2023

El expediente acusatorio del Ministerio Público establece que la falsa burbuja financiera que operaba dentro de Coop Herrera, no fue sostenible con el tiempo. A inicio 2023, la cooperativa no tenía fondos económicos para satisfacer la demanda de los socios cuando estos se presentaban a hacer retiros por cantidades bajas. De acuerdo a varias denuncias, la excusa era que no había sistema; de igual forma se negaban a pagar los intereses de quienes tenían certificados financieros; y duraban meses para aprobar préstamos.