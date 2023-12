Por segundo día consecutivo, la sede de la Comisión Nacional Electoral (CNE) del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) amaneció cerrada ayer y rodeada de agentes antimotines de la Policía Nacional, debido a los conflictos suscitados en torno a los resultados preliminares de los comicios del pasado sábado.



El órgano rector todavía no ha declarado como ganador a ninguno de los candidatos de las planchas uno y siete, que aspiran a presidir el CARD por tres años y que aseguran que ganaron las elecciones. Mientras, la tensión aumenta y ya se ha registrado al menos un incidente violento.



Ayer en la mañana, el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, Ydelfonso Brito, exhortó a los miembros de la comitiva y a abogados del gremio a no acudir a la sede del organismo electoral “hasta que podamos establecer el control”.



Según indicó en un comunicado remitido a este medio, la noche del pasado domingo se apersonó a la sede de la CNE a llevar las valijas que llegaron del interior del país, y por orden del general González Mosquete, director de la Policía Preventiva; y Alberto de Jesús, le impidieron el acceso al edificio.



En la noche, fue agredido el miembro de la comisión electoral, Luis Yépez Suncar, quien se encontraba en la sede del organismo.



El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, hizo la denuncia en un video que difundió por las redes sociales.



“Están agrediendo a todos los miembros de la comisión electoral, sus vidas corren peligro. En este momento, la Policía Nacional permitió que la banda de delincuentes, pagada por el Gobierno dominicano, entrara al Colegio de Abogados… Luis Abinader es el responsable”, vociferó Surun en un video.



Seguidores de Potentini no acatan llamado del presidente de la CNE



Mas temprano, y a pesar del llamado del presidente de la comisión electoral, miembros del Colegio de Abogados pertenecientes al partido Fuerza del Pueblo (FP) se apostaron frente a la sede central de la Comisión Nacional Electoral y exhortaron a la entidad a publicar “el último boletín” de los comicios y declarar “ganador” a Trajano Vidal Potentini (plancha 1), quien lleva la delantera en el certamen, según el órgano realizador de las elecciones.



Se recuerda que el día anterior (el domingo) juristas de las corrientes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados también acudieron al mismo local, en rechazo de los resultados del primer boletín emitido por la Comisión y en defensa de Yohan López Diloné (plancha 7), quien, de acuerdo con ellos, es el verdadero ganador del proceso.



Y es que la Comisión Nacional Electoral informó, en su primer boletín, que el aspirante presidencial Trajano Vidal Potentini y aliados llevaban la delantera para presidir el gremio, con 7 mil 183 votos, de los 14 mil 286 válidos hasta ese momento; seguido del candidato Yoan López Diloné, que contaba con 6 mil 391 votos. El órgano electoral aprobó la alianza de la plancha uno con la del candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Diego J. A. García Ovalles, “a última instancia” y en violación a los reglamentos, de acuerdo con la denuncia de los perremeístas.



El Partido Revolucionario Moderno sostiene que López Diloné ganó las elecciones con 11,205 votos, más que sus competidores.

Reaccionaron ante el conflicto post elecciones

En la mañana, Surun, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) “que sectores oscuros ligados al partido de gobierno amenazan y presionan con causar destrozos y agresiones, tanto en el edificio donde funciona la Comisión Electoral, como en donde se encuentra la sede central del gremio, todo con la intención de que se desconozcan los resultados del proceso eleccionario”. Afirmó que dichas amenazas y agresiones también incluyen el atentado a la vida de su persona, tal como lo evidencia un -supuesto- audio en el que le dicen “sus días están contados”. Otro que también reaccionó al tema electoral fue el expresidente del CARD Julio César Terrero, quien dijo que Potentini lleva la delantera en los resultados de las elecciones del gremio y advirtió que “así debe venir el segundo boletín”, porque es una secuencia en materia electoral cuyos resultados serían difícil de variar. Además, se lamentó de que cada vez que haya elecciones en el Card, “se forme una crisis en nuestro gremio que nos deja mal parado ante la opinión pública”. Cuestionó el que se quiera proclamar a un candidato como ganador sin antes el órgano rector lo haya proclamado de manera oficia.