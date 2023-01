Email it

Tras superar varios incidentes, un tribunal de alzada inició ayer a conocer la apelación del caso Odebrecht, en donde el Ministerio Público busca que se revoque la sentencia que condenó solo a cinco años de prisión a uno de los imputados y descargó a otro.



Antes de iniciar la vista, el juez presidente de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Pedro Rivera, les recordó a las partes que lo que se debatirá son los alegados agravios que tiene el fallo, y no lo concerniente a lo debatido en el juicio.



Los fiscales anticorrupción solicitaron al tribunal que revoque en todas sus partes la sentencia emitida en primera instancia y en consecuencia le aumente la pena de cinco a 10 años de prisión al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, y se anule el descargo a favor del abogado Conrado Pittaluga, para quien piden siete años de reclusión.



Fue en octubre del 2021, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la sentencia recurrida, en la que también descargó a otros tres procesados, que quedaron fuera del caso cuando el Ministerio Público no apeló su absolución.



Es contradictorio



Durante la vista, el órgano acusador citó los errores que dicen contiene la sentencia. La fiscal Mirna Ortiz dijo que el veredicto es contradictorio. “O sea, los mismos hechos y las mismas pruebas presentadas en contra de Rondón, se produce una condena, sin embargo cuando se trata de Pittaluga y de Díaz Rúa, estas mismas pruebas no surten los mismos efectos”, dijo.



Por igual, en la audiencia los jueces Pedro Rivera, Daniel Nolasco y Nancy Joaquín conocerán el recurso de apelación que interpuso el empresario Ángel Rondón, condenado a ocho años de prisión, para que se revoque esta sentencia, y lo objeción presentada por Díaz Rúa, quien también busca un descargo.

Rondón se mostró confiado de que tendrá ganancia de causa. La audiencia sigue hoy en la mañana.