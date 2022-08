Email it

La cárcel de Najayo ya no tendrá tras sus rejas a los principales acusados en el caso de corrupción denominado Pulpo tras un juez variar la medida de coerción que pesaba contra Alexis Medina y otros imputados.



Ahora, por este caso, solo uno de los 27 acusados cumple prisión, mientras otros estarán bajo arresto domiciliario, uno con presentación periódica, y otros más en libertad pura y simple.



Carlos Montes de Oca se quedará solo en Najayo. A este el juez Deiby Peguero impuso prisión preventiva a principios de mes, luego de ser declarado en rebeldía por no acudir a la audiencia preliminar de este proceso a pesar de ser debidamente citado.



La estadía de este imputado apenas comienza, en tanto que Alexis Medina, sus presuntos testaferros José Dolores Santana y Wacal Méndez Pineda, como también Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), consiguieron lo que por mucho tiempo estaban solicitando.



Luego de casi dos años presos en Najayo, el juez Peguero entendió que procedía cesar la prisión preventiva por el exceder el tiempo que contempla la normativa procesal penal para esta medida de coerción, y dispuso que continúen el proceso judicial en arresto domiciliario, usando localizadores y con impedimento de salida de país sin autorización judicial. Además, deben pagar una garantía económica.



En el caso de Rosa, hace apenas 15 días el mismo magistrado le había ratificado la prisión preventiva, pero en la audiencia pasada, su defensa solicitó el cese de la medida de coerción, petición que le fue acogida.



Previo a que el juez tomará esta decisión, Alexis Medina le dijo en audiencia al magistrado que no se sustraerá del proceso. “No nos vamos a escapar”, expresó el hermano del expresidente Danilo Medina.