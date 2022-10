Los testigos que presentaron las partes en el caso del diputado Gregorio Domínguez, jugaron un papel importante en la decisión que tomaron los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).



Con dos votos a favor y uno disidente, el tribunal absolvió a Gregorio Domínguez de la acusación de que incurrió en desalojo ilegal de una propiedad en el sector Punta Rucia, Puerto Plata.



Al leer la parte de la sentencia sobre el congresista, el magistrado Jerez Mena, que preside el tribunal, sostuvo que los testigos dejaron “dudas al tribunal”, sobre la supuesta participación del legislador en el desalojo.



Una de las ponderaciones del juez fue que los testigos no contemplaron una hora exacta de cuándo ocurrieron los hechos. Además, indicó que varios testigos difirieron sobre la descripción del lugar.

Otra discrepancia que hubo fue que solo cuatro de los 10 testigos, aseguraron ver en el lugar de los hechos al diputado Domínguez y a su esposa.



Destacó que un testigo de 86 años aseguró presenciar el desalojo y escuchar amenazas, sin embargo afirmó ante el tribunal que tiene problemas visuales.



“No se pudo sostener en una falta penal porque no se trata ni complicidad ni coautoría sino unos hechos donde existen autores materiales”, expresó el juez.



Mientras que la jueza María Garabito estableció en su voto disidente, que “las pruebas presentadas resultan lógicas y suficientes para demostrar los tipos penales atribuidos” al imputado.

“Me siento un poco desilusionada de la Justica”

La señora Lucila Nelly Capellán Luna, quien lo acusa al congresista de autorizar desalojar y demoler su vivienda, manifestó que se siente “un poco desilusionada de la Justicia porque se demostró que me demolieron mi casa, quién dio la orden y, no me parece que sea esta la justa condena”.



“Ya se rumoraba que les iban a echar la culpa a los empleados de Domínguez para él seguir su carrera política, pero con Dios mediante no va a ser así”, expresó.

Diputado: “El tribunal hizo justicia”

Mientras que el legislador por Santiago del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solo se limitó a expresar que el tribunal hizo justicia.



Valentín Medrano, miembro de la barra de defensa de Gregorio Domínguez, dijo que quedó demostrado que su defendido no estuvo en el lugar de los hechos y que no se le puede juzgar por un delito que haya cometido un empleado suyo.



El expediente del Ministerio Público señala que el 27 de mayo de 2020, dos hombres, sin las debidas formalidades de la ley y por orden y con la participación del diputado, procedieron al desalojo, destrucción y posterior demolición de la vivienda, la cual estaba en construcción a nivel de techo.