Como una cuestión trascendente calificó ayer el fiscal anticorrupción Wilson Camacho que tres imputados del caso Pulpo admitieran su culpabilidad y llegaran a un acuerdo con el Ministerio Público.



Ayer, ante el juez Deiby Peguero, quien conoce la audiencia preliminar de este caso, fueron presentados los acuerdos establecidos con Francisco Pagán, Julián Suriel Suazo y Lewin Ariel Castillo, con los que el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes, inmuebles y dinero en efectivo, según indicó Camacho.



Con Pagán, exdirector de la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), los fiscales acodaron un juicio penal abreviado. Pactó cinco años de prisión, dos de ellos suspendidos, y devolver bienes.



“He acordado con el Ministerio Público admitir los hechos que me corresponden, yo he cumplido con mi responsabilidad y por eso estoy declarando ante usted”, expresó.



Admitió haber obtenido bienes y dinero ilícitamente, pero aseguró que no se benefició de los negocios de Alexis Medina, principal implicado en este caso. En el transcurso del proceso, Pagán devolvió una serie de inmuebles y más de 10 millones de pesos mediante cheques. Por igual, Suriel Suazo, acusado de ser un testaferro de Alexis Medina para ocultar bienes y realizar maniobras ilícitas con empresas, aceptó un juicio penal abreviado, de cinco años de prisión, con tres suspendidos. Como también devolver dos millones de pesos y un máquina pesada valorada en tres millones. Lewin Ariel Castillo, imputado por supuestamente realizar maniobras para beneficiar a Medina en las contrataciones de Edeeste, acordó la suspensión condicional del procedimiento. “Realmente pido perdón a Dios, a la sociedad, a mi familia”, le manifestó al juez Peguero.

Ahora suman cuatro los imputados con acuerdos

Con estos, suman cuatro los imputados del caso Pulpo que públicamente han manifestado llegar a un acuerdo con el Ministerio Público tras admitir las acusaciones. En diciembre, Santiago Muñoz negoció y se extinguió la acción penal en su contra. Además de estos, las empresas Suhold Transporte y Logística, S.R.L. Reivasapt Investments SRL también negociaron un acuerdo.