El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó ayer el conocimiento de 16 expedientes sobre precandidaturas en eventos internos de organizaciones políticas, de los 17 pautados para el día.



Las demandas incoadas serán tratadas el miércoles 18 y jueves 19 del corriente mes.



La prórroga para conocer las audiencias fue por solicitud tanto de las partes demandantes como de las demandadas, debido que en más de siete casos no se notificó de forma correcta a las partes emplazadas.



También algunos demandantes al notificar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) del recurso sometido no lo hacían en la casa nacional de la organización política ubicada en el Distrito Nacional, sino en locales de Santiago.



Otra razón para posponer el conocimiento de las audiencias, se debió a que los abogados no llegaron a tiempo. Se recuerda que el TSE convocó a las partes a partir de las 9:00 de la mañana.



Se recuerda que el órgano extrapoder anunció que fue apoderado, durante el horario extraordinario habilitado, de más de 70 expedientes de precandidatos a regidores y vocales relacionados con distintos mecanismos de elección de organizaciones políticas.



Entre las demandas incoadas figuran acciones de amparo sobre recuentos de votos; revisión de acta de escrutinio; suspensión de proclamación de candidatos; entrega de actas; nulidad de elecciones; revisión de votos nulos; y nulidad de precandidaturas a diputado.



Además de ayer, las audiencias se conocerán el jueves 12; viernes 13; sábado 14; lunes 16 y martes 17 de octubre de 2023, a partir de las 9:00 de la mañana. Los expedientes fueron depositados en la Secretaría del Tribunal.



Excepción



El Tribunal Superior Electoral conoció el expediente presentado por el abogado Esteban Mella Gómez, representante de la ciudadana Luisa Chalas Velásquez. La parte se querelló contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la precandidatura a diputada de la ciudadana Carmensina Mejía Oviedo, quien, según Mella Gómez, “bajo el más mínimo sentido pudo demostrar que tiene arraigo en Santo Domingo Norte”.



“Ella no reside en Santo Domingo Norte, no nació en Santo Domingo Norte, por ende, no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 79 y 82 de la Constitución de la República. En ese sentido, nosotros solicitamos al Tribunal su exclusión como precandidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno”, manifestó el jurista.

Otorgó el TSE en caso de ciudadana Mejía Oviedo

Sobre el caso de la ciudadana Carmensina Mejía, el presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, otorgó 48 horas de plazo a ambas partes para que hagan un ampliatorio de sus conclusiones, de ser necesario, a partir del vencimiento del tiempo señalado, el proceso quedará en estado de fallo reservado. La decisión se dará dentro del tiempo que establece la norma del procedimiento, indicó el juez.