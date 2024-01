Félix Antonio Rosario se presentó ayer en audiencia sin abogado, luego de que él recusó al juez que conoce el caso Operación Medusa y, además, recusó a la corte de Apelación del Distrito Nacional en pleno, lo que provocó más de un mes de suspensión del proceso.



“El tribunal le otorgará hasta el lunes a las 3:00 de la tarde para presentarse con su abogado por la secretaría del tribunal”, le dijo el magistrado Amauri Martínez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional con la advertencia de que si así no lo hace procederá a tomar una decisión como establece el Código Procesal Penal.



Antonio Rosario, luego de recusar a los jueces el pasado 12 de diciembre, envió una comunicación a la defensa Pública para desapoderarlos de su proceso porque contrataría un abogado privado.



Cuando se le preguntó en la audiencia por qué no tiene un representante legal acompañándole, este le dijo al juez que no lo hizo porque al enviar la carta de desapoderamiento a la defensa pública, le comunicaron que no podía ser efectiva hasta tanto la Suprema Corte de Justicia y la Corte de apelación se pronunciaran sobre la recusación.



Ante ese escenario, los representantes del Ministerio Público solicitaron al juez separar su expediente del resto de los imputados por considerar que con sus acciones, Antonio Rosario está dilatando el proceso. A esa solicitud se adhirieron los querellantes.



“El tribunal le hace la advertencia con respecto a las sanciones y consecuencias de la normativa procesal penal, en cuanto al desarrollo del juicio en su artículo 34”, sentenció el magistrado al advertir, además, que si no trae al abogado privado, entonces va a emitir un fallo respecto a la solicitud de desglose de expediente que hizo el Ministerio Público.



La audiencia fue recesada para el martes a las 9:00 de la mañana, acorde con el calendario del proceso.