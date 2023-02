El «Esquema Ponzi» o esquema piramidal vuelve a enredar en sus redes a personas que realizaron inversiones para esperar recibir cuantiosas ganancias.

Bajo ese modus operandis es que Jairon González ideó la tela de araña a través de Harvest Trading Cap. Es una estafa que oscila en más de cien millones de dólares con inversiones en la bolsa de valores y criptomonedas, reveló el Ministerio Público.

Según el expediente, Jairon ostentó la condición de participante en el mercado de valores sin contar con la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Además, se identificó como corredor de bolsa y Fondo de Inversión para captar los valores de las personas que invirtieron en Harvest Trading Cap. Esto con el objetivo de ser el intermediario que los invertiría en las operaciones propias del Mercado de Valores.

Según el documento, este suscribía contratos de comisión para operaciones realizadas en el Mercado de Valores. También contratos de cesión de inversión o depósito a los mercados internacionales, pero era un esquema Ponzi.

“El objeto social de la empresa era la negociación de los diferentes mercados de capacitaciones o bolsas de valores a través de brokers de Internet”, señala la acusación.

Cómo funcionaba el esquema Ponzi

A través de Harvest Trading Cap, la cual quedó constituida en 2020, Jairon suscribía contratos de comisión para operaciones realizadas en el Mercado de Valores. También contratos de cesión de inversión o depósito a los mercados internacionales.

Además, ofrecía a los inversionistas un porcentaje mensual de ganancias que oscilaba entre un 8 % y 20% compuestos sobre el capital.

Según el expediente, recibía los valores de sus víctimas a través de tres métodos de pago que eran en efectivo, vía transferencias y depósitos bancarios. También tenía cuatro cuentas bancarias para eso fines, así como una billetera digital.

No obstante, las víctimas no percibieron las ganancias requeridas. El argumento que este utilizaba era que «los pagos no se habían realizado porque los fondos entregados presuntamente a los intermediarios de valores internacionales no habían podido ser entregados al imputado. Debido a que la Superintendencia de Bancos le había congelado las cuentas”.

Los fiscales solicitaron al tribunal que declare el caso complejo, y que por lo tanto le dicte prisión preventiva al imputado por 18 meses.

González fue apresado la madrugada del pasado lunes en una villa en Jarabacoa, provincia La Vega.