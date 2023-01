¿Wilson Camacho pensativo? Saber lo que pasaba ayer por la mente del director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) durante un receso del caso Antipulpo, es un misterio que solo él puede develar.



Lo que sí queda claro es que el procurador adjunto ha sido fiel a su criterio de cuestionar las decisiones judiciales pese a que recientemente la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, les envió una carta en la que critica el modo como atacan los fallos de los tribunales.



“La decisión sobre el cese de la prisión preventiva que tomó este tribunal en el día de hoy es una cuenta más en el rosario de irracionalidades en la valoración de la duración máxima de la prisión preventiva”, sostuvo Camacho en un tono menos ácido pero igual de crítico ante lo que considera como “irresponsable”.



Al salir de la audiencia del juicio seguido a los imputados en la denominada Operación 13, en la que se varió prisión preventiva por domiciliaria a William Lisandro Ortiz y Eladio Batista por vencimiento del plazo máximo de duración de la prisión, el director de la Pepca refirió: “Hasta ahora los tribunales han decidido manejar de manera matemática este plazo; no obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia dicen que no es así”.



“Simulan diciendo que no se está valorando de manera matemática solo para no contradecir estas decisiones, pero en los hechos se terminan buscando cualquier excusa para fundamentar estas decisiones”, manifestó a la salida de la audiencia.



La próxima semana se conocerá la solicitud de variación al exprocurador Jean Alain Rodríguez.