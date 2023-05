Email it

Santo Domingo.-El presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes (FED), Yimi Zapata, aclaró hoy que no fue condenado sino absuelto en el caso de estafa a 21 estudiantes universitarios que participarían en un Modelo de las Naciones Unidas.

Zapata, quien utilizó las redes sociales posteó una nota aclaratoria junto a la resolución de año 2019 con el siguiente texto:

“He visto a personas referirse a mí y la situación que me llevó a la justicia. Aclaro fui descargado de estos hechos que todo el mundo sabe se me involucró injustamente; como ciudadano acudí a la justicia, a todas las instancias para limpiar mi nombre y tengo derecho a trabajar dignamente como lo hago. Tras esclarecer todo, empecé a laborar en el Ministerio de la Juventud, y desde entonces colaboro con mí trabajo. Cometí el error de no comunicar mi descargo en ese momento, porque quería cerrar el tema, pero dada la campaña para tratar de dañarme y dañar a otros, entiendo es necesario.

Aquí adjunto la sentencia de mi descargo que empezó en la gestión de pasado Ministerio Público”, dice la publicación en su cuenta de twitter.

Zapata fue sometido a la justicia en 2017 y permaneció en un año de prisión preventiva hasta quedar absuelto del caso.