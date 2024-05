Los dominicanos de allá la hacen por vocación o patriotismo, y se enfocan primero en sus quehaceres

Dirigentes políticos del país radicados en los Estados Unidos afirman que la manera de hacer política en el exterior es muy distinta a la de República Dominicana.



Uno de los que así piensa es Alfredo Arias Collado, secretario general Internacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Massachusetts, quien señaló que una de las diferencias radica en el sentido del tiempo.



Para el director ejecutivo de la campaña reeleccionista del presidente Luis Abinader y del equipo oficialista en dicho condado, el activismo político que se realiza a diario en el extranjero hay que hacerlo a través de una agenda, ya que los militantes de la comunidad no pueden asistir a una reunión “porque están ocupados” o por asuntos de trabajo.



“Primero, aquí está la forma de tú hacer los quehaceres personales, y luego tú dices: déjame ir ahora al activismo político a hacer esto”, sustentó Arias Collado entrevistado por la periodista Katherine Hernández en el podcast “Tu voz, tu voto” que desarrolla CDN, donde también participaron Dominico Cabral, presidente de Fuerza del Pueblo (FP) en Boston; y Gabriel Valerio, titular del Comité Intermedio Francisco Alberto Caamaño del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Massachusetts. Los tres dirigentes son de la Circunscripción 1 del exterior.



Cabral dijo que la forma de hacer política allá difiere a la del suelo caribeño, porque el dominicano residente en el exterior hace política “por vocación o patriotismo”. El ex vicecónsul general en Boston y miembro de la Dirección Central de FP recordó que los exiliados de la era de Trujillo en los años 40 llegaron a los Estados Unidos a hacer política, práctica que se mantuvo de generación en generación, hasta que los grandes partidos empezaron con la misma migración masiva de los años 70, 80 y 90. Precisó que las personas allá buscaban la entidad política de su línea.



De su lado, Gabriel Valerio cree que la política en el exterior es un gozo y orgullo. “Encontrarse con un dominicano que está lejos de la República Dominicana, recibirlo en su casa, hablar de política, de lo que es el dominicano en sí, para mí es un gozo”, reiteró el destacado profesor en la comunidad dominicana en Boston.



Empadronados



Sobre los criollos empadronados para poder votar en los próximos comicios, Alfredo Arias Collado señaló que hay muchos dominicanos que no van a poder votar en este proceso, porque no se registraron. No obstante, reconoció que la Junta Central Electoral (JCE) hizo su trabajo a través de los partidos políticos para que los dominicanos fueran empadronados y así tener derecho de elegir en las urnas.



Dijo que muchas veces las mismas organizaciones tienen que llevar a la gente a votar, porque en ocasiones suele ocurrir que la comunidad en el exterior no está edificada sobre el tema. Al respecto, Dominico Cabral afirmó que la JCE hizo un esfuerzo para registrar a los quisqueyanos, pero que fue “muy deficitario” porque – según destacó- cerca de un millón de dominicanos residentes en el exterior no pudieron empadronarse.



Choques



En el podcast, los dos dirigentes políticos de oposición arremetieron contra el actual gobierno, el cual defendió el colega oficialista.



El presidente del Comité Intermedio del PLD en Massachusetts precisó que a ese partido le preocupa que, contrario a lo prometido, el gobierno central del momento no haya dado la primera beca para un estudiante meritorio en el exterior, cuando hay “muchos muchachos” con altas calificaciones que hablan dos y tres idiomas, y que la merecen.



De su lado, el titular de Fuerza del Pueblo en referido condado recordó que, a través de un documento firmado por todos los partidos políticos, pidió a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, crear una ley que divida a los tres diputados de la Circunscripción 1 de la siguiente manera: “uno para Nueva Inglaterra, otro para Nueva York y el tercero para New Jersey, “que no tengamos que votar de Carolina del Sur hasta Canadá por un diputado, y entonces todos se quedan en Nueva York”, criticó.



Dominico Cabral denunció que los tres diputados perremeístas de esa circunscripción fueron a la comunidad una sola vez, y no lo hicieron para reunirse con el pueblo dominicano, sino para acompañar a Alfredo Pacheco. Los legisladores oficialistas, según opinó, se quedan a vivir en la República Dominicana y abandonan sus comunidades.



El representante político consideró que de los 10 mil millones de pesos anuales que recibe la República Dominicana en remesas gracias a la comunidad del exterior, el gobierno debe devolverle una parte en inversiones en cultural.



Deploró que los dominicanos en el exterior tengan que esperar tres meses para recibir una libreta de pasaporte, cuando en la gestión del expresidente Leonel Fernández era de una vez. También criticó que haya que pagar hasta 400 dólares por una segunda pérdida de una libreta de pasaporte.



Al hablar en defensa de la actual gestión, el secretario general Internacional del partido oficialista en Massachusetts, explicó que los diputados perremeístas viven en Nueva York y New Jersey.



Alfredo Arias Collado dijo que la población dominicana en el extranjero está tan agradecida con el actual gobierno que volverá a votar por el presidente Luis Abinader este 19 de mayo. Señaló que desde el 2012, el PRM ha ganado las elecciones en esa circunscripción por el trabajo que ha venido haciendo.



Representan comunidad dominicana en el exterior

En el exterior hay tres circunscripciones y un total de siete diputados. La Circunscripción 1 tiene tres legisladores y abarca a Montreal y Toronto, en Canadá; y a Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, Nueva Jersey, Pensilvania, Washington DC y Connecticut, en los Estados Unidos. A la Circunscripción 2 le corresponden dos diputados y abarca a Curazao, Miami (Estados Unidos), Panamá, San Juan (Puerto Rico), San Martin y Caracas (Venezuela). Mientras, la Circunscripción 3, también con dos diputados, está constituida por Madrid y Barcelona, en España; Ámsterdam, en Holanda; Milán, en Italia; y Zurich, en Suiza. El padrón electoral en el exterior es de 863,785 votantes, de los cuales 549,533 son de la Circunscripción1 (el 64%).