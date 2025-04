La cifra de fallecidos en Jet Set se eleva a 66

El director del Centro de Operaciones de emergencia (COE) el general Juan Manuel Méndez, declaró mediante una rueda de prensa que la cifra de fallecidos de la tragedia que sucedió la madrugada de este martes en la discoteca Jet Set, se elevó a 66.

Méndez expresó que aún se mantiene la búsqueda en los escombros por parte de las autoridades, también agregó que el Gobierno del presidente Luis Abinader, se siente angustiado por la situación,“esta tragedia no solo enluta a los familiares de las personas que fallecieron en este siniestro, sino a la población en general”.

Sobre la supuesta muerte del reconocido cantante de merengue Rubby Pérez, el general declaró: “hasta el momento no hemos recuperado ningún cadáver que vaya en relación con este tipo de declaración”.

Mientras, que la cifra de las personas que se encuentran heridas por el desplome del techo de la discoteca, hasta el momento Méndez confirmó que se mantiene en 155.

El director expresó que en 30 minutos actualizarán las informaciones sobre personas heridas y fallecidas.

Asimismo, confirmó que las autoridades presentes se mantendrán colaborando, “tanto las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y otras agencias que forman parte del Centro de Operación de Emergencia como la Policía. No vamos a desmayar, mientras tengamos un familiar que señale que su pariente no está en algún hospital o que no haya aparecido, seguiremos buscando en los escombros”.

“Esto es veinticuatro siete, hasta que demos con todas las personas que señalan los familiares que están desaparecidos”, expresó Méndez.