Boca de Cachón. Celebrar la cena de Nochebuena es un privilegio que Juana Novas y su familia no tienen desde hace muchos años, debido a su precaria situación económica y a lo que representa tener cinco hijos discapacitados.



Juana Novas, de 60 años, también conocida como “La Negra”, es una mujer residente en el pueblo de Boca de Cachón, provincia Independencia, que ha consagrado su vida a atender a cinco de sus 14 hijos que tienen discapacidad.



Según narra, desde hace décadas en su casa la Nochebuena es como un día normal y en esa fecha lo único que hace es brindar atención a sus hijos Elucrecio, de 39 años, Graviana, de 35 años, Arcángel Miguel de 32, Marcia Paola de 29 y Anastasia de 27 años, que se mantienen postrados. en sillas de ruedas a causa de una enfermedad que nunca les ha sido diagnosticada. Este mal también afecta sus habilidades psicomotoras.



“Yo lo paso bregando con mis hijos, hago dulces, hago canquiña, compro funditas de agua y las vendo ahí a los muchachos de la escuela. También compro botellitas de agua y se las vendo, y así es como mantengo a mis hijos”, dijo Novas.



Juana Novas y el señor Graciano Recio procrearon 14 hijos, de los cuales cinco nacieron con la enfermedad.



El 5 de diciembre del 2020 falleció Graciano, debido a un cáncer estomacal, lo que agravó aún más la difícil situación de la familia.



“Hace un tiempo dos de ellos fueron llevados a la capital y allí les dieron terapia y un tratamiento. Yo estaba feliz porque ellas se levantaban de la silla, incluso se bañaban en el balneario cuando estábamos en el pueblo viejo, pero dos meses después volvieron para atrás y no hemos tenido recursos para llevarlos de nuevo”, agregó Novas.



Aunque Juana, fue muy tímida en contarnos sus precariedades, sus hijos enfermos fueron más directos y a su manera revelaron sus necesidades.



Balbuceando con dificultad, Anastasia pidió que le regalaran una sábana para dormir y un plato para comer. Graviana pidió una cama, mientras que su hermana Marcia Paola hizo la petición más peculiar.

“Amigo…..quiero que me ayudes a caminar, quiero caminar”, fueron las palabras de Marcia Paola.

Al margen de nuevas sillas de ruedas, sábanas y utensilios para comer, necesitan colchones y camas.



Sobre la vivienda



Boca de Cachón es una comunidad que ha sido diseñada pensando en las necesidades de sus habitantes, incluyendo a los envejecientes y a las personas con discapacidades.



Juana afirma que en el 2012, el propio Danilo Medina ofreció a estos jóvenes una casa construida especialmente para ellos, pero los responsables del proyecto habitacional no honraron esta promesa.

“No lo escucharon a él, porque esta casa la tengo a cambio de mi casa de allá de Boca de Cachón viejo. Ellos no escucharon lo que ordenó Danilo Medina y me dieron un anexo para que meta a los muchachos ahí”, sostuvo.



En su precaria situación, Juana ha recibido apoyo de familiares, amigos y organizaciones locales.

La situación le ha obligado a aprender todo lo posible sobre las discapacidades de sus hijos para entender sus necesidades.



Ha creado una rutina diaria, con el apoyo de sus otros hijos, pero dadas las precariedades económicas ha tenido que ser muy paciente ante tantos momentos difíciles que le ha tocado vivir. Clama para que alguien la apoye para hacer más llevadera la vida de sus cinco hijos.



Cualquier apoyo a esta familia puede ser canalizado a través del número +1 (849) 374-5813.



Quiere asegurar el sustento de sus hijos

En Boca de Cachón, una lejana comunidad del suroeste, Juana se ha convertido en un verdadero ejemplo de amor y dedicación. Sin el apoyo económico de su esposo ha tenido que abrirse paso en la comunidad para mantener a sus hijos.



Narra que la edad y los achaques de salud le están ganando la batalla y cada vez es más difícil para ella, por lo que solicita la ayuda del Gobierno con una pensión alimenticia permanente, para garantizar el sustento de sus hijos cuando ella no esté.