La exsecretaria de Educación, Jacqueline Malagón, al razonar sobre el sistema educativo actual y su calidad, señaló que el principal reto es formar a un buen docente, que las familias se integren en la educación de los niños y poder salir de los últimos lugares que ocupa el país en informes internacionales.

Compartió datos de un estudio que realizaron con organismos internacionales, el cual arrojó que de cien mil profesores que este abarcó, el 2.9 % fue calificado de excelente; un 30 %, de buenos o muy buenos; otro 30 %, como trabajables para enseñar; pero que había más de un 20 % con el que se concluyó que no había que invertir ni un centavo porque ya eran personas que no servían para más, sin poder cancelarlos porque no había con quienes sustituirlos.



“Si nosotros no formamos mejores maestros, mejores docentes, es muy difícil que salgamos del último lugar en todas las pruebas internacionales donde estamos. Siempre tenemos que ver que el aula es donde el niño aprende y donde el docente debe abrazarlo y formarlo”, reiteró, al ser entrevistada en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez.



Al preguntarle sobre la diferencia entre la calidad educativa de escuelas públicas y privadas, Malagón señaló que no necesariamente se imparte mejor en una parte y en otra no, ya que los colegios buenos no pasan de 400, especialmente los cristianos y católicos, donde predomina la enseñanza de los valores, algo que la sociedad dominicana está pidiendo a gritos. “Los resultados de la enseñanza de las escuelas públicas y los colegios privados no podemos verlos en el contexto de que todos los privados son buenos y todas las públicas son malas”, apuntó.



Indicó, asimismo, que de los cerca de 3 mil colegios privados, en el Ministerio solo hay registrados unos 800 0 900, y que el resto no califica como “buenos”, porque algunos son improvisados por la idea de alguien que quiso hacer un “negocito”.